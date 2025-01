Monastero di Vasco: alunni anticipatari ammessi alla scuola dell’infanzia dal settembre 2025

A partire da settembre 2025, la scuola dell’infanzia di Monastero di Vasco, afferente all’Istituto Comprensivo Villanova Mondovì, aprirà le sue porte anche ad un numero limitato di alunni anticipatari, offrendo nuove opportunità educative per i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

"Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per il territorio, mirato a rispondere alle esigenze delle famiglie e a garantire un accesso più inclusivo all’istruzione nella prima infanzia - spiegano dall'istituto compresivo - L’apertura agli alunni anticipatari rappresenta un’importante opportunità per le famiglie di Monastero di Vasco, consentendo loro di avvalersi di un servizio educativo di qualità sin dai primi anni di vita. Tuttavia, è essenziale sottolineare che l’accoglienza sarà organizzata con la massima attenzione per garantire un’esperienza positiva e serena sia per i bambini che per le loro famiglie".

La decisione è stata presa nel pieno rispetto delle disposizioni normative previste dal DPR n. 89/2009, che regola l’ammissione degli alunni anticipatari nelle scuole dell’infanzia.

L’amministrazione scolastica, in collaborazione con il Comune, ha già avviato le verifiche necessarie per garantire che i locali scolastici siano pienamente adeguati a ospitare bambini di età inferiore ai tre anni.

“Sarà compito dell’Ufficio Tecnico comunale certificare l’idoneità degli ambienti, assicurando che siano rispettati tutti i parametri di sicurezza, agibilità e funzionalità”, dichiara il sindaco di Monastero di Vasco l’avv. Franco Bosio.

Uno degli aspetti chiave sarà la definizione di un percorso di inserimento graduale, che tenga conto delle esigenze emotive e relazionali dei bambini anticipatari. “L’inserimento deve essere sereno e rispettoso dei tempi di adattamento di ciascun bambino" - sottolinea il dirigente scolastico dott. Antonio Marciante, aggiungendo che le famiglie saranno coinvolte attivamente nella fase di accoglienza.

Un segnale di apertura e inclusione

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche scolastiche volte a promuovere l’inclusione e il diritto all’istruzione fin dalla prima infanzia. L’ammissione degli anticipatari rappresenta non solo un’opportunità per le famiglie, ma anche una opportunità per la scuola, chiamata a garantire una qualità pedagogica elevata e a rispondere alle diverse esigenze dei bambini.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 saranno aperte nei prossimi mesi. Le famiglie interessate sono invitate a contattare la segreteria scolastica per maggiori informazioni sui criteri e sulle modalità di accesso. Un piccolo passo per i bambini, ma un grande passo per la comunità di Monastero di Vasco.