Mondovì, parcheggi in piazza Ellero: per ora non cambia nulla, prossimamente nuove strisce blu

Verranno ridisegnate le strisce dei parcheggi presenti su piazza Ellero, nel tratto compreso tra l’ala sud e la fontana “dei bambini”, e diventeranno blu.

Al momento non cambia nulla, quindi le modalità rimangono quelle in essere, con parte dei posteggi regolati in questa parte di piazza da disco orario.

La modifica si renderà necessaria per riequilibrare il numero di stalli a pagamento presenti quando verranno a mancare quelli laterali e sottostanti l’ala coperta, che diventerà uno spazio chiuso.

Ancora non si conoscono le tempistiche per la realizzazione delle modifiche che, non avverranno comunque finché non partiranno i lavori all'ala mercatale, questo grazie ad un apposito accordo di collaborazione raggiunto tra l’Amministrazione comunale e ABACO Spa (la nuova realtà che dalla scorsa settimana gestisce la sosta a raso della Città di Mondovì e il parcheggio multipiano “Quartiere”).

"Un profondo ringraziamento ad ABACO per la costruttiva sinergia collaborativa instauratasi fin da subito e per l’analoga disponibilità all’ascolto e al confronto - il commento del sindaco Luca Robaldo. - La parte di piazza Ellero oggi soggetta a disco orario, dunque, rimarrà invariata fino a nuova comunicazione, in attesa che Amministrazione e ABACO possano verificare la bontà delle iniziative assunte con il nuovo sistema di parcheggi e che vengano attivate nuove modalità di pagamento più convenienti e con commissioni meno impattanti per gli utenti. Una scelta condivisa con il gestore nell’ottica di non incidere né sull’utenza, né sull’offerta commerciale cittadina".