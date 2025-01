Dai dipendenti dell'Ipercoop di Cuneo una donazione alla Fondazione Ospedale di Cuneo per l'Oncologia

Il personale dell’Ipercoop di Cuneo ha donato nei giorni scorsi un assegno di 875 euro alla Fondazione Ospedale di Cuneo ETS, a sostegno di un progetto per il riallestimento e l’umanizzazione della sala d’attesa del reparto di Oncologia dell’Ospedale Carle di Cuneo.

La somma è il frutto della raccolta spontanea che si svolge ogni anno tra i dipendenti dell’Ipercoop del capoluogo in occasione delle festività natalizie, coinvolgendo tutto il personale del negozio. In quest’edizione si è scelto di beneficiare la fondazione che opera per sostenere le attività e i progetti di eccellenza dell’Azienda Ospedaliera, replicando un’analoga iniziativa solidale già realizzata in via informale dai dipendenti di alcuni reparti prima delle festività, per manifestare il proprio sostegno alla Neurologia del Santa Croce e Carle, che aveva avuto in cura una loro collega.

Il nuovo direttore dell’Ipercoop di Cuneo, Davide Nusdeo, spiega:

“Da alcuni anni è consuetudine tra i nostri collaboratori effettuare nel periodo di Natale questa raccolta solidale come gesto di condivisione. Il ricavato viene devoluto sempre a una realtà del territorio impegnata nell’ambito della tutela della salute e della socio-assistenza, che viene indicata dagli stessi dipendenti sulla base di conoscenza del suo operato, collaborazione o esperienza diretta”.

Massimo Silumbra, direttore della Fondazione Ospedale Cuneo ETS, commenta: "Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai dipendenti dell’Ipercoop di Cuneo per la generosa donazione a sostegno del progetto di riallestimento e umanizzazione delle sale d’attesa del reparto di Oncologia del Carle ad opera della Fondazione Ospedale Cuneo ETS. Il loro contributo, oltre a essere un gesto di grande solidarietà verso i pazienti e i loro famigliari, riflette perfettamente lo spirito della loro azienda, in linea con quello della Fondazione: una comunità unita che si prende cura del territorio e delle persone. Questo progetto è reso possibile proprio grazie a donazioni come la vostra, che dimostrano come ogni gesto, grande o piccolo che sia, possa fare la differenza nel costruire un ambiente più accogliente e umano per chi affronta momenti difficili. Grazie di cuore per aver scelto di essere parte di questa importante iniziativa e per aver dato un esempio concreto di solidarietà."

Nella foto, il momento della consegna dell’assegno. Sono ritratti da sinistra: il direttore della Fondazione Ospedale Cuneo ETS Massimo Silumbra, i dipendenti dell’Ipercoop Corrado Gandolfo e Marta Bresolin, il direttore dell’Ipercoop Davide Nusdeo, la fundraiser per Fondazione Ospedale Cuneo ETS Anna Cattaneo.

