Cambio ai vertici della Legion Straniera di Boves: Barbara Pellegrino è la nuova presidente

Cambio ai vertici dell’associazione Legion Straniera di Boves.

La scorsa settimana, infatti, si sono svolte le votazioni per il nuovo direttivo del gruppo di volontari di Fontanelle.

Il presidente uscente Piercarlo Dutto lascia il testimone a Barbara Pellegrino e ricorda così il grande lavoro svolto in questi anni di presidenza: “Ripartire a seguito dello stop COVID non è stato facile sotto molti aspetti, ma sono molto soddisfatto del lavoro svolto da tutti, è stato fatto un grande lavoro per mantenere grande una festa come la nostra. Sono molto contento che ci siano parecchi giovani nel nuovo direttivo e che in questi anni si siano aggiunte al nostro gruppo nuove forze molto importanti per il futuro della festa, auguro al nuovo direttivo un buon lavoro e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato in questi anni a portare avanti la festa d'la Legion Straniera”.

Il nuovo direttivo è così composto: il vice presidente sarà Marro Marco e il segretario Luciano Alessandro. I consiglieri sono: Rosa Giuliano, Garro Ginevra, Dutto Michael, Oggero Fabio, Garro Tatiana, Ghibaudo Luca, Chiesa Corrado e Franchino Giacomo.

Pellegrino Barbara, classe 1972, parrucchiera, Insegnante e organizzatrice di eventi ha commentato così la sua elezione: “Sono entrata a fare parte dell'Associazione nel 2016 quando mi hanno chiesto di organizzare una sfilata per la festa. Da lì è partita la prima edizione di Miss Legion Straniera. Ho accettato l'incarico da Presidente perché oltre ad avere ottenuto il maggior numero di voti, sono cresciuta in questa festa da quando ero bambina. I miei genitori sono tutti e due nativi di Fontanelle e soprattutto mio papà è nato proprio nella Borgata San Giovanni. Da alcuni anni ho coinvolto mio marito e mia figlia a partecipare come volontari e quindi so che posso contare anche sul loro supporto. Sono felice di cominciare questa nuova avventura sicura che avrò la collaborazione di tutti e chissà, spero che si uniscano a noi tanti nuovi volontari!”.