Cuneo: prosegue nelle scuole l’attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere

Prosegue l’attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere da parte della Città di Cuneo.

In questi giorni la Polizia Locale, insieme al servizio Parità e Antidiscriminazioni e alle associazioni della Rete Antiviolenza, è impegnata al Liceo “Edmondo De Amicis” per tenere alcune lezioni di tecniche difensive utilizzabili in caso di aggressione.

La collaborazione con l’istituto di corso Brunet è iniziata l’anno scorso in orario matutino e, dato l’apprezzamento, è stata riproposta in orario extrascolastico. Sono una cinquantina le studentesse che stanno frequentando le tre lezioni proposte in questi giorni dagli istruttori del corpo presso la palestra della scuola. All’attività pratica è affiancata una campagna informativa in senso stretto: le ragazze vengono messe al corrente delle attività e del funzionamento della Rete Antiviolenza e delle possibilità di contatto in caso di necessità.

Al primo incontro ha partecipato l’assessora a Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, Cristina Clerico: “Sono orgogliosa di vedere come la nostra comunità scolastica risponda con entusiasmo a iniziative di sensibilizzazione e formazione su questo tema – ha spiegato -. La lotta contro la violenza di genere è una priorità assoluta per la nostra amministrazione e la collaborazione con le scuole rappresenta un passo importante in questa direzione. È fondamentale che le giovani donne e sappiano come difendersi in situazioni di pericolo e siano pienamente consapevoli dei loro diritti”.