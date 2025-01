Rinnovato il direttivo della Pro loco di Pianfei, confermato Marco Vallati alla presidenza

Rinnovato nella serata di ieri, martedì 21 gennaio, il direttivo della Pro loco di Pianfei.

Dopo oltre dieci anni alla guida del sodalizio, l’infaticabile presidente Marco Vallati è stato nuovamente riconfermato alla guida del gruppo.

Ad affiancarlo il neo vice presidente Marco Calcagno, riconferme anche per il segretario Giuseppe De Fine e per il tesoriere Massimiliano Perucca.

“Sono orgoglioso di poter iniziare questo nuovo e quinto mandato - commenta Vallati - ma sono soprattutto contento di vedere che nella pro loco sono entrati nuovi giovani che fanno parte del direttivo e che spero ci supporteranno nel lavoro dei prossimi anni. Ringrazio tutti i soci, i membri del direttivo e il Comune di Pianfei, siamo pronti a ripartire al massimo anche per il 2025”.

Nel corso dell’assemblea, che si è tenuta in municipio, è stato approvato il bilancio e sono state fatte le prime ipotesi per la calendarizzazione degli appuntamenti dei prossimi mesi che vedranno riconfermate la tradizionale “Mangiandando” e la “Sagra del Grano” con diverse novità. In fase conclusiva le procedure del bando regionale, con l'assegnazione di circa 32mila euro, per la messa in sicurezza delle strutture e attrezzature in dotazione all'associazione.

Intanto è già partita la campagna di tesseramento per il nuovo anno così come le candidature al bando per il servizio civile. Anche quest’anno la Pro loco mette a disposizione due posti, per i giovani dai 18 air 28 anni: le domande dovranno essere presentate entro ore 14 del 18 febbraio 2025.