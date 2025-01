Savigliano, per "Incontri d'autore" appuntamento con il Quartetto Vivaldiano

Domenica 26 GENNAIO secondo appuntamento della XXI°rassegna INCONTRI D’AUTORE con il QUARTETTO VIVALDIANO: Stefano Maffizzoni -flauto, Riccardo Malfatto-violino. Ludovico Armellini-violoncello, Lorella Ruffin-clavicembalo, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15 ore 16,30.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, Banco Azzoaglio e il Patrocinio del Comune di Cuneo.

Info biglietti e abbonamenti: incontridautore@yahoo.it cell. 333.4984128 - 393.3314628 - Ingresso euro 10, tessera per 6 concerti euro 40.

Il Quartetto Vivaldiano si è imposto come una delle migliori e consolidate formazioni del panorama musicale concertistico italiano suonando per le più importanti istituzioni musicali quali: Festival Internazionale di Amalfi, Accademia Filarmonica di Bologna, Estate Musicale Fiesolana, Maggio Musicale Fiorentino, GOG di Genova, Tempo d’Orchestra di Mantova, Società dei Concerti di Milano, Ente Orchestra di Padova e del Veneto, Unione Musicale di Torino, Società del Quartetto di Vercelli, International Spring Festival di Londra, Festival di San Pietroburgo ecc. e per le Sale e i Teatri più prestigiosi quali: Teatro Grande di Brescia, Sala Mozart e Europauditorium M.Cagli di Bologna, Teatro Bibiena di Mantova, Sala Verdi di Milano, Auditorium Pollini di Padova, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Filarmonico di Verona, Concert Hall Bulgaria di Sofia, Auditorium S. Miguel di Granada, Royal Durst Theatre (USA), Guagdong Xinghai Symphony Hall (CINA), ecc.

Hanno registrato per eminenti radio nazionali e internazionali, incidendo CD per insigni case discografiche.

Il Quartetto Vivaldiano ripercorre le Vie del Barocco illustrandone le caratteristiche salienti, i diversi stili e scuole nell'epoca storica dell'Europa nel 600, rivedendone le esecuzioni dal punto di vista filologico e spiegando l'evoluzione degli stessi fino ai giorni nostri.