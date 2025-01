"Quando verrà restaurato il cippo partigiano danneggiato a Carassone?"

Intervenire per riparare la foto del cippo partigiano, danneggiato negli scorsi mesi, a Carassone.

A chiederlo, con un 'interrogazione protoccolata il 22 gennaio, sono i consiglieri del centrosinistra Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia.

"Il 5 maggio 1921 - scrivono i consiglieri -, dopo un comizio socialista, morì di pistola il meccanico Giovanni Battista Ferretto, nel viale tra Breo e Carassone. Ferito anche l’operaio della Richard-Ginori Felice Turco. A sparare era stato il giovane fascista Cesare Madruzza, figlio del direttore della fabbrica di ceramica carassonese. Arrestato e processato per direttissima, venne assolto per legittima difesa. L’Italia, tra il sangue e l’olio di ricino, stava scivolando nel ventennio fascista. Allora come oggi sono importanti i gesti e i simboli, che dicano da che parte, tra la violenza che annulla la libertà e la democrazia che la costruisce, vogliamo stare. Il cippo dedicato a Giovanni Battista Ferretto, primo martire del fascismo monregalese, è stato danneggiato da ignoti nel mese di giugno 2024. L’ANPI, per bocca del suo presidente, ha prontamente segnalato il danno al Comune, come emerge dagli organi di stampa. Il cippo ha ancora ad oggi tracce di danneggiamento. Si avvicina l’ottantesimo anniversario della Liberazione, ed è importante che questo ed altri segni memoriali siano in condizioni dignitose, e la cura nei loro confronti sia segno della posizione ferma della città contro il ritorno di ogni forma di violenza politica e di totalitarismo. Con iquali tempistiche l’Amministrazione intenda procedere con i lavori di restauro del cippo?".