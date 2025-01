Solidarietà a Borgo San Dalmazzo: donato un defibrillatore alla Primaria “Don Roaschio”

Donato lo scorso 9 gennaio alla scuola Primaria del plesso “Don Roaschio” di Borgo San Dalmazzo un defibrillatore.

Il benefattore è Marco Chiotti, titolare dell'agenzia immobiliare “Borgo Casa”, che prima di questo nel 2020 donò altri due defibrillatori, uno alla Casa di riposo Padre Fantino e l'altro al Comitato Croce Rossa Italiana di Borgo.



L'iniziativa si inserisce nel progetto BattiKuore a cui Chiotti ha aderito anche quest'anno, credendo nel principio di solidarietà verso la comunità per il bene comune.

A ricevere il dono sono stati alcuni alunni della scuola insieme alla dirigente scolastica, che hanno ascoltato le parole di Chiotti emozionandosi.





“Quello che vi porto in regalo non è un giocattolo – ha spiegato Chiotti ai bambini -, ma permetterà nel caso di emergenza di fare la differenza e salvare una vita. Andrà conservato con cura. Abbiate cura di beni e oggetti che appartengono a tutti come se fossero vostri, rispettate la “cosa pubblica” e prendetevene cura non dandola per scontata. Dietro c'è il sacrificio di molti. Ricordatevi che le “cose di tutti” sono importanti tanto quanto le vostre e se si ha la salute si ha tutto”.

Alla consegna è intervenuta la sindaca Roberta Robbione accompagnata dalla vice Clelia Imberti e gli assessori Michela Galvagno, Armando Boaglio, Fabio Armando.

“Questa scuola non è del Comune – ha detto Robbione agganciandosi al discorso di Chiotti - , è di tutti i cittadini, prendiamocene cura insieme. Il valore del dono e del prendersi cura di ciò che abbiamo teniamolo stretto e difendiamolo sempre”.