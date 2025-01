L’Associazione Cuochi Provincia Granda con il Santo Padre in occasione del Giubileo 2025

Il Giubileo 2025 è stata l’occasione per l’Associazione Cuochi Provincia Granda di organizzare una visita a Roma e la partecipazione – lo scorso mercoledì 15 gennaio - all’udienza generale del Santo Padre in Sala Nervi. Grazie all’intercessione di Nella Bergoglio, cugina del Pontefice, moglie e madre di due associati, il gruppo dell’Associazione Cuochi Provincia Granda ha potuto assistere all’evento nelle prime file in Sala Nervi.

Soprattutto per aver avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco e di poter fissare l’evento nel tempo con una foto storica con il Santo Padre.

La delegazione cuneese, guidata dal Presidente Domenico Pavan e da alcuni membri del Comitato Direttivo (Erik Macario, Santino Ponzo, Umberto Ferrondi, Andrea Serale e Valentina Ferrero), ha fatto dono al Santo Padre di una giacca da cuoco personalizzata con il nome di Papa Francesco, autografata da tutti i partecipanti alla gita, una copia del libro “Cartusia Valli Pisii – La Certosia di Pesio”, prestigioso volume realizzato per celebrare gli 850 anni della Certosa di Pesio, accompagnati da un’offerta a favore dei progetti attivati dall'Elemosineria apostolica per assicurare i servizi essenziali ai senzatetto e aiutarli nel processo di reinserimento in società.

Papa Francesco ha autografato una giacca da cuoco, divenuto prezioso cimelio per la storia dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, che verrà inquadrata e conservata presso la sede di Via Amedeo Avogadro 32 in Cuneo.

La visita romana è proseguita in pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro, concludendosi con la visita guidata a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

Oltre a numerosi associati del sodalizio cuneese, anche familiari e amici nonché alcuni associati alla consorella torinese.

La gita è stata un importante momento di aggregazione che si auspica costituisca un importante volano per incentivare la crescita dell’Associazione Cuochi Provincia Granda.