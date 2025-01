Roata Rossi, in teatro il "Che si gavi la natta professore!!!" degli Attori per caso

La compagnia teatrale “Attori per caso” di Roata Rossi torna sul palco con l’interpretazione di un nuovo spettacolo in piemontese. Il titolo scelto per ventesima performance della compagnia è “Che si gavi la natta professore!!!”, commedia scritta da Voerzio e Trombin con adattamento della compagnia Attori per Caso – Roata Rossi.

Due atti ambientati in un palazzo di Torino dove vivono la portinaia Ortensia, donna semplice e genuina con il marito Virgilio il quale, lavorando come custode nei musei torinesi, si crede un esperto d’arte guadagnandosi il soprannome di “prufesur” e le burle dei colleghi. La figlia ha un flirt estivo a Sanremo con un ingegnere al quale non dice la condizione sociale della sua famiglia, ma bensì di essere figlia di un illustre professore di storia dell’arte. La storia d’amore non finisce con l’estate e diventa importante tanto che l’innamorato arriva al palazzo dove vive la sua amata. Una serie di bugie, menzogne e fraintesi raccontano le vicende di questa visita inaspettata regalando al pubblico risate e tanto buonumore.

Il debutto sarà presso il Teatro Parrocchiale di Roata Rossi sabato 1 febbraio alle ore 20,30. Le altre date sono: domenica 2, 9 e 23 febbraio alle ore 14.30, venerdì 7 e 21 febbraio alle 20,30 e sabato 8 e 22 febbraio alle ore 20,30. Prevendita biglietti presso la panetteria Meinero di Roata Rossi o al botteghino prima degli spettacoli salvo esaurimento posti.

Per informazioni contattare il 3382128821.

L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza e per il sostegno delle opere parrocchiali.