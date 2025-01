Lavori alla caserma dei Carabinieri di Moretta

Un cantiere ha interessato la caserma dei carabinieri, dove sono stati rinnovati i bagni degli alloggi e della stazione dei carabinieri di Moretta

Nel frattempo, entrano nel vivo tre maxiprogetti sul territorio comunale: procedono spediti i lavori di sistemazione idraulica in via Fornace e via Vigone, affidati alla Costrade e finanziati con fondi Pnrr.

Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo caseificio didattico di Agenform, finanziato con fondi Alcotra e affidato all'impresa Opera di Savigliano; prende forma infine il cantiere del nuovo asilo nido in via Monte Ruffino, finanziato da fondi Pnrr e realizzato dall'impresa Costrunet di Racconigi.