Manta ricorda le vittime dell’Olocausto

Lunedì 27 gennaio, alle 18, in occasione della Giornata della Memoria, l’amministrazione comunale ha organizzato in Santa Maria del Monastero un incontro per ricordare le vittime dell’Olocausto e tutte le atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, affinché simili orrori non si ripetano nella storia.

L’evento si terrà con l’intervento di Emanuele Segre Amar, presidente del Gruppo Sionistico Piemonte ed ex vicepresidente della Comunità Ebraica di Torino. Parteciperà all’intervento anche l’avvocato Antonio Brunetti, nipote di Isacco Levi, partigiano, unico sopravvissuto di una famiglia ebraica saluzzese.

La serata sarà moderata da Giampaolo Testa.

Emanuele Segre Amar nella mattina del 27 gennaio incontrerà, inoltre, tutte le classi della scuola media di Manta per discutere con gli studenti di antisemitismo nella storia sino ai giorni nostri.