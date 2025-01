Saluzzo, eVISO premia il talento: consegnate 4 borse di studio agli studenti del "Bodoni"

Si è svolta oggi, presso il Center of Collective Intelligence, la cerimonia di consegna delle borse di studio finanziate da eVISO e destinate agli studenti del Liceo Bodoni di Saluzzo. L’evento ha celebrato l’eccellenza scolastica e personale, premiando quattro giovani che si sono distinti per meriti accademici e disciplinari.

Il bando per l’assegnazione delle borse di studio è stato predisposto internamente dal Liceo Bodoni, con il coinvolgimento di una giuria composta da professori interni che hanno valutato attentamente i risultati e i meriti degli studenti in ciascun indirizzo liceale. Il Dirigente del Liceo Bodoni, Davide Laratore ha dichiarato: "Sono molto grato alla società eVISO per l'attenzione dimostrata nel sostegno ai giovani che dimostrano volontà e talento. Conosco Gianfranco Sorasio da sempre, abbiamo fatto parte del nostro percorso di studi in parallelo (siamo entrambi studenti del liceo Bodoni); fin da subito ha accolto con entusiasmo la proposta di finanziare le borse di studio (riservate ai nostri quattro indirizzi liceali). La cerimonia di premiazione in azienda (coinvolgendo le classi dei premiati) ha anche lo scopo di far conoscere un'importante ed innovativa realtà economica del territorio e rientra nell'attività di orientamento in uscita che offriamo ai nostri studenti."

L'incontro è stato aperto dall'Amministratore Delegato di eVISO, Gianfranco Sorasio, che ha dato il benvenuto agli studenti e al pubblico presente, sottolineando: “La formazione è ciò che ci permette di essere liberi, di fare scelte consapevoli e di costruire il nostro futuro. Supportare i giovani che si distinguono per talento e impegno significa gettare le basi per una società più consapevole e innovativa, valori centrali per eVISO.”

Anche Lucia Fracassi, General Manager di eVISO, ha evidenziato il valore dell’iniziativa, introducendo il tema che ha fatto da filo conduttore tra gli interventi: “L’eccellenza non è solo un risultato o un livello di qualità da raggiungere, ma è piuttosto un modo di essere, un impegno costante e una crescita continua. È la capacità di superare se stessi, di imparare dagli errori e di vedere ogni sfida come un’opportunità per migliorare. È importante perseguire l’eccellenza senza dimenticare la passione per ciò che si fa, nello studio e nel lavoro.”

Davanti alla platea di circa 90 studenti, sono intervenute sul tema del “perseguire l’eccellenza” in azienda, anche due risorse interne ad eVISO: Isotta Scarafone, Head of Team Processes Digitalization eVISO e Federica Berardi, Direttrice Amministrazione & Finanza. I Premiati Gli studenti sono stati protagonisti nel momento della proclamazione e premiazione dei quattro vincitori delle borse di studio:

• Giuditta Favrin, classe 3^K del Liceo Classico, per le eccellenze in italiano, latino e greco. Ha ricevuto la borsa di studio intitolata a Elsa Morante, una delle più grandi scrittrici italiane del Novecento.

• Francesco Galliano, classe 5^S del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, premiato per le eccellenze in matematica, fisica e scienze. La sua borsa di studio porta il nome di Marie Curie, scienziata pioniera e unica donna a vincere due Premi Nobel in discipline diverse.

• Alice Rivero, classe 5^S del Liceo Scientifico Sportivo, riconosciuta per i suoi risultati in matematica, fisica e discipline sportive. Ha ricevuto la borsa di studio intitolata a Sally Ride, prima donna americana nello spazio.

• Maria Barbero, classe 5^A del Liceo Scientifico, premiata per le eccellenze in latino, matematica e fisica. La sua borsa di studio è dedicata a Enrico Fermi, uno dei padri della fisica nucleare;

Il momento si è concluso con la consegna degli attestati da parte del Preside del Liceo Bodoni, Davide Laratore, e dell’Amministratore Delegato di eVISO, Gianfranco Sorasio. Un omaggio all’eccellenza italiana L’evento è stato arricchito dello speech di Lorenzo Baravalle, autore e storyteller, ideatore tra gli altri di "Qui Si Fa L’Italia" – la serie di podcast di enorme successo prodotto da Spotify che ha raccontato i momenti che hanno segnato un prima e un dopo nella storia italiana contemporanea - che ha narrato la storia di Enrico Fermi, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di eVISO per il sostegno al territorio e alla formazione, valori fondanti dell’azienda. Attraverso eventi come questo, eVISO intende promuovere una cultura dell’eccellenza e del merito, confermando quello che da sempre è il motto dell’azienda: “Siamo energia per avere un impatto positivo sul mondo. Insieme”.