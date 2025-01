FdI: Barbero e Riva Vercellotti analizzano il bilancio regionale 2025

Al termine dei lavori della VI Commissione, la consigliera Barbero e il Capogruppo di Fdi, Riva Vercellotti, commentano gli indirizzi dati dall’Amministrazione.

“Sono molto soddisfatta - commenta Federica Barbero, consigliere regionale e portavoce di Fratelli d’Italia in VI Commissione - per la puntuale presentazione dell’assessore Chiarelli dei capitoli di Bilancio. Ringrazio l’assessore per il lavoro svolto che conferma la Cultura e lo Sport quali asset strategici per la nostra Regione”.

“In particolare - prosegue Barbero - i 25 milioni in più di investimenti sul comparto Cultura rispetto al 2024 andranno a potenziare l’editoria libraria, gli istituti culturali, i sistemi bibliotecari, saranno poi valorizzati i beni ecclesiastici, gli ecomusei ed il Museo Regionale di Scienze Naturali”.

“Sulla Cultura è stato fatto un ottimo lavoro - aggiunge il Capogruppo Riva Vercellotti - mentre la sinistra strumentalizza anche gli aumenti di risorse e si arrampica sugli specchi alla ricerca di elementi negativi. La crescita complessiva degli investimenti sono la prova di quanto la Giunta ritenga la Cultura preziosa e centrale per lo sviluppo della nostra Regione.

In crescita anche gli investimenti per lo Sport.

“Sullo Sport va rimarcato - aggiunge Barbero - l’incremento di risorse di 4 milioni rispetto al 2024. Un impegno che si concentra sui grandi eventi nazionali ed internazionali che generano ricadute economiche importanti anche sul turismo. Ringrazio però l’assessore Chiarelli per l’attenzione rivolta anche al potenziamento dell’attività sportiva di base - quasi 1 milione e mezzo di euro - e al potenziamento e qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive - 3 milioni di euro -. ha concluso Barbero.

“Plaudo all’impegno dell’assessore Chiarelli - ha aggiunto Carlo Riva Vercellotti, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale - gli investimenti sui grandi eventi a cascata generano entusiasmo ed avvicinano alla pratica sportiva che è sicuramente un ottimo modo per garantire una buona qualità di salute ed indirettamente un eccellente alleato anche per la Sanità piemontese. Questa è la miglior risposta alle vuote strumentalizzazioni e alle falsità dell’opposizione”.