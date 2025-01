Oggi il debutto musicale della cantautrice cuneese Giulia P. e del suo brano Rose+Spine

La musica italiana accoglie una nuova artista: da oggi, Rose+Spine, il primo singolo della cantautrice Giulia P., è disponibile su tutte le piattaforme digitali.



Con il suo stile autentico e una forte sensibilità cantautorale, Giulia P. debutta con un brano che esplora le sfide e la bellezza della vita e dell’amore. Il video, girato nella suggestiva cornice di Torino e diretto dalla stessa artista insieme a Flora Zavanone, celebra la bellezza e il fascino della città: dai ponti storici alle vie caratteristiche, fino ai suoi simboli iconici, Torino diventa lo sfondo perfetto per raccontare una storia di rinascita emotiva.



Classe 1997, Giulia P. (nome d’arte di Giulia Pirola) è nata e cresciuta a Cuneo. Fin da giovane ha coltivato la passione per il pianoforte e la scrittura, partecipando a eventi locali che hanno segnato i suoi primi passi nel mondo musicale, come il Festival dello Studente. Più recentemente è stata ospite di Sofar Sounds Cuneo.

Il suo background musicale è stato influenzato dall’amore per i grandi cantautori italiani, il pop sinfonico e dal papà, musicista e cantautore.



La passione per la scrittura e la musica, unita a una laurea in lingue, le ha permesso di trasformare le sue esperienze personali in testi autentici e coinvolgenti.

Le sue ispirazioni nascono da esperienze di vita personali, da storie di resilienza e dalla capacità dell’arte di trasformare il dolore in bellezza. Le emozioni autentiche, i legami umani e i paesaggi della sua terra d’origine trovano spazio nella sua musica, che combina melodie delicate a testi profondi e introspettivi.



Rose+Spine è un invito a trovare forza anche nei momenti difficili, ricordando che le ferite possono diventare una parte importante del nostro percorso.



“Questa canzone è nata in un momento in cui ho imparato che anche le difficoltà possono trasformarsi in bellezza. Ho sempre creduto che ogni rosa abbia le sue spine e Rose+Spine rappresenta quel dualismo: la bellezza e il dolore che ci aiutano a crescere.” spiega l'artista.



Il singolo è prodotto da Studio 63, l’etichetta fondata dalla stessa artista, che sottolinea la sua volontà di esprimersi in modo indipendente e autentico, con la collaborazione di Riccardo Parravicini e Benedetto Salamone.



