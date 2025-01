Volley A1F. Per le Gatte sfida cruciale contro Firenze. Dodson: “Dovremo concentrarci su noi stesse” [VIDEO]

Dopo il KO subito contro Roma nell’ultima giornata, le Gatte della Honda Olivero Cuneo sono pronte a ripartire. Domani 26 gennaio, infatti, per la settima giornata di ritorno, le cuneesi affronteranno Il Bisonte Firenze allenato da Simone Bendandi in un altro match fondamentale per la stagione.

Nonostante la convincente vittoria con Novara, le biancorosse di coach Lorenzo Pintus non sono riuscite a mantenere la continuità necessaria per ottenere tre punti anche contro Roma. Nella partita contro le Wolves sono state infatti le romane a imporsi per 3-1. Con gran rammarico da parte delle Gatte per la possibilità sfumata nel terzo set, quando, dopo una bella rimonta, erano riuscite a portarsi 18-23, per poi cedere 25-23 e lasciando così la squadra di casa avanti 2 a 1.

Ora però Le biancorosse dovranno essere brave a lasciarsi tutto alle spalle e a concentrarsi sul match contro Firenze, che si preannuncia cruciale. All’andata erano state le Bisontine ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, un netto 3-0, davanti a una Cuneo poco combattiva che non era riuscita a esprimere il proprio gioco.

Da allora però le Gatte hanno voltato pagina, si sono rimesse in gioco e hanno dimostrato di voler lottare con determinazione, come testimoniano le belle prestazioni contro Pinerolo e Novara. La partita contro Firenze sarà dunque fondamentale per provare ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

Al momento le Gatte occupano ancora la 12esima posizione con 14 punti, a pari merito con Perugia, prossima avversaria nell’ottava giornata di ritorno tra le mura amiche, e proprio Firenze. Portarsi a casa 3 punti vorrebbe dire arrivare a quota 17, distanti da Roma e Talmassons, rispettivamente a 13 e 10 punti, occupate in questa settima giornata con Vallefoglia e Pinerolo.

“Contro Firenze dovremo concentrarci su noi stesse, cercando di migliorare le imprecisioni avute nella partita contro Roma”. Questo il commento di Anna Dodson, centrale statunitense e uno degli ultimi acquisti della società biancorossa.

E sul suo arrivo a Cuneo: “Sono arrivata in Italia da un mese, Cuneo è una città piccola ma splendida, mi trovo benissimo. È molto bello vedere come i tifosi e la comunità si appassionino e supportino la nostra squadra”.

Appuntamento quindi a. Inizio alle ore. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su