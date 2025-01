Alpini, Bergesio (Lega): “La Giornata nazionale giusto riconoscimento per il coraggio e l’abnegazione delle Penne Nere!”

“Oggi in tutta Italia celebriamo la Giornata nazionale degli Alpini che dallo scorso anno è legge. Finalmente un meritato riconoscimento per il Corpo d’Armata Alpino, che ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nella storia del nostro Paese, distinguendosi per coraggio, altruismo e umanità!”.

Così il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, commentando la Giornata nazionale Ana, istituita grazie a un’iniziativa della Lega culminata ad aprile 2024 con l’approvazione del DDL 1471, che stabilisce il 26 gennaio di ogni anno come Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini.

“La Giornata è stata istituita per conservare la memoria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata alpino nella battaglia di Nikolajewka, durante la seconda guerra mondiale, nonché per pro­muovere i valori della difesa della sovranità e dell’interesse nazionale e dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato che gli Alpini incarnano”.

Il Senatore della Lega aggiunge: “Gli Alpini sono portatori di valori che devono essere tramandati. Con la Giornata nazionale a loro dedicata, si vuole riconoscere anche il loro impegno in tante azioni di volontariato, come le raccolte di fondi e cibo, l’intervento a sostegno delle popolazioni terremotate e nelle calamità naturali, e la loro opera con Proloco e associazioni di protezione civile comunali, all'interno di una visione di un mondo in pace”.

“Le istituzioni hanno un profondo debito di riconoscenza nei confronti del Corpo d’Armata Alpino per l’abnegazione nello svolgere il proprio dovere, l’amor patrio e l’attaccamento alla comunità dimostrato in ogni occasione. L’istituzione della Giornata nazionale degli Alpini era doverosa per esprimere la gratitudine delle istituzioni e del popolo italiano verso gli Alpini per quanto hanno fatto e continuano a fare a favore della Patria, e per ricordare la sanguinosa battaglia di Nikolajewka, concreta dimostrazione del valore alpino”, conclude il Senatore Bergesio.