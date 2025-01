Fossano, autorimessa a fuoco nella zona industriale: molti mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Sono al lavoro dalle 12 circa di oggi i vigili del fuoco volontari di Fossano e la squadra della prima di Cuneo coadiuvati dal carro autoprotettori. A tenerli impegnati un incendio nella zona industriale di Fossano in via Santa Lucia, nei pressi dei campi da calcio.



Un'auto parcheggiata all'interno dell'autorimessa di un'abitazione privata è andata a fuoco coinvolgendo tutto il locale. Oltre a quella vettura, all'interno ve se ne trovava un'altra, che fortunatamente non sarebbe rimasta coinvolta.



Molti i mezzi dei vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme. Una volta spento l'incendio, la carcassa dell'auto bruciata è stata trasferita all'esterno in attesa il fumo e il calore si diradassero e poter ultimare l'intervento con la bonifica e messa in sicurezza della struttura. Solamente allora si verificherà la tenuta della struttura per la relativa agibilità.



L'allarme è stato lanciato dai proprietari, rimasti illesi.



Non risulterebbero conseguenze all'unità abitativa, che è separata dall'autorimessa.