Bra, a partire dalla Candelora, tanti appuntamenti al Santuario della Madonna dei Fiori

Le meraviglie dell’inverno brillano al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra, regalandoci fioriture sorprendenti e tanti appuntamenti di fede per vivere al meglio il Giubileo della speranza.

Venerdì 31 gennaio, memoria liturgica di san Giovanni Bosco, l’appuntamento è al Santuario antico della Madonna dei Fiori con la Messa, alle ore 17.30, che si concluderà con la preghiera di affidamento dei giovani al loro santo patrono.

Domenica 2 febbraio ricorre la 47ª Giornata nazionale per la vita sul tema “Trasmettere la vita, speranza per il mondo” e sarà accompagnata dalla celebrazione della Presentazione del Signore con benedizione delle candele, secondo l’antico rito della Candelora, nelle Messe delle ore 9 e 10.30. Dalle ore 15.30 adorazione eucaristica nella prima domenica del mese e al termine unzione con l’olio di Gerusalemme.

Lunedì 3 febbraio, al termine delle Messe delle ore 8 nel Santuario antico e delle ore 17.30 nel Santuario nuovo sarà impartita la benedizione della gola per intercessione di san Biagio.

Domenica 9 febbraio, in prospettiva della Giornata del malato, l’appuntamento è fissato nel Santuario nuovo alle ore 15 con il Rosario animato dall’Oftal Bra-Lombriasco; ore 15.30 Santa Messa con gli ammalati e gli anziani, con il conferimento del sacramento dell’unzione degli infermi e la benedizione eucaristica.

Martedì 11 febbraio, per la ricorrenza della XXXIII Giornata del malato, nel Santuario antico, alle ore 20.30, è in programma il Rosario nella memoria della Beata Vergine di Lourdes, seguito dalla processione “aux flambeaux” nel perimetro del Santuario e la benedizione conclusiva. Una festa per guardare alla santità, per guardare a Maria.