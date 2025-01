Mondovì: consegnato il materiale di solidarietà raccolto a settembre durante l’iniziativa “Dona la spesa - scuola”

Nei giorni scorsi è stato consegnato agli Istituti Comprensivi 1 e 2 della Città di Mondovì il materiale di solidarietà raccolto il 13 e il 14 settembre 2024 presso il punto vendita Ipercoop di Mondovicino, in seno all’iniziativa “Dona la spesa - scuola” promossa da Coop Italia. Un momento pensato per aiutare le famiglie fragili, nell’ottica di fornire loro le dotazioni necessarie per i bambini in procinto di frequentare il nuovo anno scolastico.

A supportare e a coordinare l’iniziativa, il Circolo delle Idee di Mondovì: «Grazie alla collaborazione di Coop Liguria e alla sensibilità di tanti acquirenti - il commento della presidente Beatrice Perrone - siamo riusciti anche quest’anno a raccogliere una buona quantità di materiale da cancelleria, utile per supportare le fasce più fragili della popolazione. Un segno tangibile di solidarietà intergenerazionale che ci ha visto orgogliosamente protagonisti in fase di raccolta e smistamento».

«Grazie a Coop Liguria per la consueta disponibilità e al Circolo delle Idee per il prezioso lavoro di presidio e coordinamento» ha aggiunto l’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli. «Mondovì e il suo territorio si confermano attenti e sensibili rispetto alle fragilità sociali, specie quando queste rischiano di minare il percorso educativo delle nuove generazioni. Aver riscontrato l’interesse di tanti acquirenti e la mobilitazione di altrettanti giovani volontari verso il mondo della scuola, ci consente di guardare al futuro con maggior fiducia e consapevolezza».