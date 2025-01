Mondovì: nuovo servizio parcheggi, in dieci giorni più di 350 richieste tra agevolazioni e abbonamenti

Più di 350 richieste tra agevolazioni tariffarie e abbonamenti in appena dieci giorni. Sono questi i primi dati che ABACO Spa (la società che dal 15 gennaio scorso gestisce la sosta a pagamento della Città di Mondovì) ha registrato, a testimonianza di un servizio nuovo che sta incontrando l’interesse di cittadini e fruitori, sia per gli abbonamenti al parcheggio multipiano “Quartiere” o a raso, sia per le agevolazioni previste per i residenti, per gli esercenti e per i proprietari di auto elettriche o ibride. Se da un lato non si stanno riscontrando particolari criticità nell’utilizzo dei nuovi parcometri (che consentono il pagamento senza alcuna commissione con monete, carte bancarie o carte di credito), dall’altro rimangono alcune perplessità da parte degli utenti sull’app EasyPark. In tal senso si inserisce, allora, la seguente nota congiunta elaborata dal Comune di Mondovì e da ABACO Spa.

«L’utilizzo di qualsiasi App sottintende, innanzitutto, un contratto di accettazione tra l’App stessa e l’utente finale nel quale vengono esplicitate le eventuali spese di commissione, il cui ammontare non è deciso né dal Comune di Mondovì, né da ABACO Spa. Delle suddette spese di commissione, infatti, nulla arriva al Comune di Mondovì o ad ABACO Spa e l’intero surplus economico rispetto alla normale tariffa è ad appannaggio esclusivo dell’App e di nessun altro. In riferimento ad EasyPark in particolare, ad oggi è previsto un costo supplementare rispetto alla tariffa normale pari al 15% dell’importo, con una commissione minima di € 0,29. Tali condizioni valgono, evidentemente, su tutti i territori comunali in cui è attiva l’App stessa. A titolo esemplificativo, quindi, una sosta ipotetica di € 0,50 prevederà un costo complessivo con EasyPark di € 0,79. Per ovviare a tali commissioni, EasyPark mette a disposizione degli utenti l’abbonamento EasyPark Go al prezzo di € 3,99 al mese che annulla ogni commissione aggiuntiva per ciascuna sessione di parcheggio effettuata. Consapevoli dell’eventuale disagio arrecato, il Comune di Mondovì e ABACO Spa stanno lavorando per ampliare la gamma di strumenti telematici più economici e vantaggiosi e si impegnano a comunicarne l’attivazione quanto prima, non appena saranno definiti i dettagli tecnici e informatici».