Cuneo, chiusura di stagione al SUBurbia ZERO: sul palco gli Atlante ed Edera

Il Suburbia torna dopo 5 anni di stop per una nuova edizione, la nona, in una veste completamente rinnovata, seppur mantenendo ben salde le proprie radici. Il “locale non-locale musicale” riaprirà le porte al pubblico sempre all’interno degli spazi della Casa del Quartiere Donatello, location dove la rassegna cuneese è nata nel 2015 ed è proseguita fino al suo stop temporaneo, nel 2020.

La prima grande novità sarà proprio l’utilizzo degli spazi della Casa: il Suburbia uscirà dallo storico seminterrato per sistemarsi all’interno dei nuovi locali al piano terra, a pochi metri di distanza. È da qui, e dalla necessità di ripartire da capo dopo un lungo stop che arriva l’idea di chiamare la nuova rassegna “Suburbia Zero”; un rinnovo anche di immagine, con la creazione del nuovo logo, il gatto nero, disegnato da Giulia Otta.

Nella Terza serata di SUBurbia ZERO venerdì 11 aprile dalle ore 21.00, come già annunciato, riabbracceremo gli Atlante, che ritornano ad esibirsi sul nostro palco a distanza di 6 anni dalla prima volta; per l'occasione porteranno un set elettroacustico inedito, e avremo la possibilità di sentire i brani del loro ultimo album "Poi Rinascere" in una nuova veste sonora.

Parlando appunto di sorprese, siamo davvero entusiasti di annunciare anche il live di Edera, cantautrice torinese (scena in cui la troviamo attiva in tanti altri progetti) alla cui musica siamo molto affezionati. Lo stile di Edera si basa sulla ricerca di un sound immersivo per l’ascoltatore, grazie ad un incastro all’unisono di una ritmica di percussioni elettroniche e una batteria acustica.



Torino e la sua sperimentazione saranno quindi protagonisti l'11 aprile per chiudere in bellezza questa nuova edizione del Suburbia: l'ultima occasione per rivederci sotto al palco, emozionarci dentro ad una canzone, salutarci e chissà, magari darci appuntamento alla prossima edizione.

Per tutte le serate l’ingresso sarà ad offerta libera, fino a raggiungimento della capienza massima del locale, con l’apertura porte alle 20.30 e l’inizio dei concerti previsto per le 21.00. Sarà attivo lungo l’arco delle serate il servizio bar all’interno.



“Suburbia Zero” è una rassegna musicale organizzata del collettivo di Suburbia, in collaborazione con Casa del Quartiere Donatello e Cuneo Sounds Like.