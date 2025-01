“Nessuno escluso – Centri di salute mentale”: il progetto procede a gonfie vele

E’ ripresa l’attività agonistica della squadre di pallavolo che sono parte del progetto “Nessuno escluso – Centri di salute mentale”, organizzato dalla UISP Regionale - Sport per tutti. Quest’anno per l’ASL CN1, alla squadra dei Sensa Doit Saluzzese si è aggiunta la squadra di Tower Volley Mondovì e quella del Centro Diurno “Faggio Rosso” di Cuneo.

Nel mese di dicembre, nel periodo delle vacanze natalizie si è svolto il primo evento della stagione agonistica con un torneo, nel palazzetto di Poirino, a cui hanno aderito ben nove squadre. E’ stata una soddisfazione organizzativa ed una bella esperienza perché oltre alle compagini regionali (Chieri, Moncalieri, Rivoli, Saluzzo, Mondovì e Cuneo) si sono unite altre tre formazioni di altre regioni (Parma e Prato, Aosta) per un totale di nove squadre.

“La giornata non ha esaurito il calendario degli incontri programmati - spiegano gli organizzatori - ma, ancora una volta, risultati e classifiche vengono dopo lo spirito fondamentale di questi eventi: trascorrere insieme una bella giornata di sport, in amicizia e condivisione. Giovedì 23 gennaio il raggruppamento è stato riproposto, questa volta a Saint Vincent, nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Orso; anche in questa occasione grande presenza di partecipanti, con l’assenza della sola formazione di Prato rispetto all’evento precedente”.

Nel corso della giornata si è dato vita a due gironi da quattro squadre, vinti rispettivamente dall’Aosta e dal Mondovì che si sono poi affrontate nella finale assoluta che ha visto prevalere la formazione monregalese che, sia pur solo alla seconda partecipazione agonistica, ha saputo conquistare un meritato successo.

La presenza di ben tre squadre del territorio cuneese è indice che questa attività non ha solo un obiettivo di socializzazione, ma svolge un importante ruolo riabilitativo.

Un 2025 iniziato sotto i migliori auspici con un calendario che prevede più tornei che porteranno alla fase finale nazionale nel mese di giugno a Rimini.

Il prossimo appuntamento, il 13 febbraio, sarà a Moncalieri e quello successivo, il 4 marzo a Saluzzo, presso il Palazzetto di Via della Croce, ospiti della Squadra Sensa Doit.