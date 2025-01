Luca Albonico è l'atleta dell'anno 2024 per l'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Alba

Come da tradizione, l’annata 2024 della sezione albese “Mario Fontani” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport si conclude con la consueta consegna del premio “L’Atleta dell’Anno”.

L’incontro si terrà presso la sala conferenze della Banca d’Alba in via Cavour 4 ad Alba venerdì 31 gennaio alle ore 18.

Il riconoscimento di “’Atleta dell’Anno” viene conferito a una persona che con la sua attività abbia contribuito allo sviluppo dello sport sul territorio albese e nell’occasione verranno ricordati luoghi, personaggi e aneddoti di uno sport praticato sul territorio.

Per festeggiare il ventennale dall’apertura della piscina comunale di San Cassiano si parlerà di nuoto e nell’occasione verranno ricordati luoghi, personaggi e aneddoti di uno sport praticato sul territorio.

Il premio “L’Atleta dell’Anno” 2024 è stato conferito a Gianluca Albonico: atleta prima nelle Fiamme Oro nei tuffi, poi nel nuoto per le società A.S. Roma, Swimming Club Savigliano e Sporting Club Albese. Inizia negli anni 1980, è tra i soci fondatori dell’AlbaNuoto, di cui ricopre anche la qualifica di allenatore. Nel 1991 è tra i soci fondatori del Centro Sportivo del Roero (Csr), di cui è anche tecnico fino al 2018. Dal 2004 al 2008 è delegato provinciale della Federazione Italiana Nuoto (Fin), di cui dal 2008 al 2016 è consigliere regionale. Dal 2016 a oggi è presidente del C.R. Fin Piemonte e Valle d’Aosta. Allenatore Fin di Nuoto e Nuoto per Salvamento, è docente regionale Sit-Fin. Stella di bronzo al merito sportivo del Coni, è esperto nella gestione di impianti sportivi e ha partecipato alla realizzazione e all’avviamento di diversi impianti natatori della provincia di Cuneo, tra cui Sommariva Perno, Alba, Cuneo. Durante la pandemia ha ricoperto il ruolo di coordinatore dei Gestori Impianti Natatori del Piemonte

Durante la serata saranno percorsi i quattro lustri di attività dell’impianto natatorio albese, la storia della società Asd Csr gestisce dell’impianto natatorio albese di altri impianti del territorio.

Sarà occasione per conoscere gli atleti dell’Asd Csr che negli anni hanno gareggiato a livello nazionale e internazionale conseguendo numerose vittorie: David Berbotto, campione e primatista europeo nella 4x200 Stile libero, Alessandro Graglia, primatista Italiano 50 stile libero, e altri.

Verrà premiata l’atleta Chiara Giachino, classe 2004 della società Sportabili di Roddi, che durante i Campionati Italiani di Nuoto FISDIR tenutisi a Torino nel week end dal 22 al 24 novembre scorsi, manifestazione per atleti con disabilità intelletivo-relazionali, ha ottenuto il titolo Italiano nella specialità 50 dorso, nei 50 farfalla e 50 stile libero.

Per il nuoto amatoriale in acque libere verrà presentata l’attività del gruppo Alba Blu, i cui componenti illustreranno attività delle manifestazioni e “traversate” a cui hanno partecipato.