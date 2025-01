Inaugurazione della linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo-Cuneo: AREA VASTA presente con una delegazione

L’associazione territoriale AREA VASTA era ufficialmente presente nel pomeriggio di sabato 25 gennaio, invitata da Regione, AMP e Arenaways, con una propria delegazione all’inaugurazione del collegamento ferroviario Savigliano-Saluzzo-Cuneo.

Da lunedì 27 gennaio finalmente a Saluzzo, nell'area vasta del Saluzzese e nella fascia pedemontana del Monviso è tornato il collegamento ferroviario.

La nostra associazione territoriale ha spinto tanto negli ultimi 12 mesi, organizzando incontri pubblici e presentando istanze ad AMP e Regione, affinchè questo obiettivo si concretizzasse.

Adesso, passata la grande festa di inaugurazione, occorrerà fare di tutto per rendere stabile e duraturo il servizio e, se possibile, per migliorarlo e implementarlo in futuro con ulteriori soluzioni integrative in direzione Torino.

L’associazione AREA VASTA invita tutti gli interlocutori pubblici a riflettere sul fatto che questo ritorno dei collegamenti ferroviari debba essere solo un punto di partenza per il nostro territorio: l’area del Saluzzese e tutta la fascia territoriale pedemontana deve uscire dall'isolamento infrastrutturale (ferroviario e viario) rispetto al resto del Piemonte.

All’inaugurazione di sabato 25 gennaio erano presenti una ventina di soci dell’associazione. Il direttivo era rappresentato da Claudio Cussa (vicepresidente), Massimiliano Pellerino, Osvaldo Bellino, Nando Arnolfo, Danilo Rinaudo, Riccardo Occelli, Guido Rossi e Giacomo Matteodo.