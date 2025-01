Novello in TV: il borgo conquista il pubblico giapponese

Novello e i suoi abitanti hanno fatto il loro ingresso nelle case del Giappone grazie al celebre programma televisivo “Borghi Meravigliosi”, trasmesso sabato 25 gennaio, dall’emittente BS-Nippon Television. L’episodio, girato a novembre, ha regalato al borgo una prestigiosa vetrina internazionale, raccontandone la bellezza, le tradizioni e l’autenticità.

Dal 2007, “Borghi Meravigliosi” si dedica a raccontare i piccoli borghi italiani, realizzando quasi 400 episodi che celebrano i valori della famiglia, dell’amore per la terra e della passione per le tradizioni locali. Con uno stile discreto e rispettoso, il format mette in scena momenti di vita vera: un pranzo in famiglia, il lavoro nei campi, le chiacchiere con gli amici.

"Siamo orgogliosi di aver mostrato al mondo l’anima di Novello. Questo è il nostro modo di dire che la semplicità e le radici contano ancora moltissimo", hanno commentato gli autori del programma. Durante le riprese, gli abitanti di Novello hanno partecipato attivamente, offrendo uno spaccato di vita quotidiana che ha emozionato non solo il pubblico giapponese, ma anche la comunità locale, che si è rivista nei piccoli gesti di ogni giorno.