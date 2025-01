PALLAVOLO / Ventinove squadre e 120 giovani a Demonte per il primo concentramento Volley S3

Una giornata significativa quella vissuta al palazzetto di Demonte, che ha ospitato il primo concentramento FIPAV Volley S3 dell'anno. L'evento ha coinvolto 29 squadre, suddivise in 9 di primo livello e 20 di secondo livello, per un totale di oltre 120 giovani atleti nati tra il 2019 e il 2013.

Il Volley S3 è un progetto promosso dalla FIPAV per avvicinare i bambini alla pallavolo in modo graduale e divertente. Il primo livello è dedicato ai più piccoli e prevede attività semplificate, con giochi ed esercizi adatti a sviluppare le abilità motorie di base. Il secondo livello, invece, è rivolto ai bambini più grandi e introduce progressivamente regole e dinamiche di gioco più vicine alla pallavolo tradizionale.

La V.B.C. Valle Stura, che ha aderito alla FIPAV solo la scorsa estate, si è impegnata nell'organizzazione del suo primo concentramento ufficiale. In campo, accanto alle quattro squadre della società organizzatrice, si sono sfidate le formazioni della Cuneo Granda Volley, del VBC Caraglio, del Volley Chiusa Pesio, del Volley Busca e della Libertas Borgo. Una partecipazione che ha trasformato il palazzetto di Demonte in un luogo di incontro per atleti, famiglie e appassionati.

Le gare, che si sono svolte per tutto il pomeriggio, hanno messo in evidenza l'impegno e l'entusiasmo dei piccoli atleti. L'evento si è concluso con una merenda per tutti i partecipanti, offerta dalla V.B.C. Valle Stura, come gesto di ringraziamento per la partecipazione.

“Siamo soddisfatti di come sia andato questo primo concentramento. È stata un’occasione per promuovere la pallavolo tra i più giovani e coinvolgere tante famiglie”, ha dichiarato la V.B.C. Valle Stura.

Questo evento rappresenta un passo importante per la V.B.C. Valle Stura, che ha dimostrato di essere pronta a organizzare manifestazioni rilevanti e a crescere nel panorama pallavolistico. La speranza è che questo sia solo l'inizio di una serie di appuntamenti dedicati allo sport e ai giovani.