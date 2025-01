Alba, ennesimo investimento stradale in via Ognissanti. Interviene l’elisoccorso

E’ stato soccorso da personale del servizio regionale di emergenza 118 e trasportato in ospedale a Verduno mediante eliambulanza l’uomo vittima dell’investimento verificatosi nel pomeriggio di oggi ad Alba, nel tratto di via Ognissanti che affianca la nuova palazzina a uffici realizzata dal Gruppo Ferrero.

Un tratto stradale già teatro in passato di numerosi episodi simili, in diversi casi favoriti dalla scarsa visibilità di cui, a quell’ora del giorno, a causa del sole particolarmente basso in questa stagione, godono i veicoli avviati in uscita da Alba e in direzione cimitero.

Al momento non si conoscono le condizioni né altri dettagli sulla persona ferita.

E’ probabile che l’uomo stesse attraversando quel tratto di strada sulle strisce pedonali quando, senza che potesse evitare l’urto, è stata travolta e sbalzata a diversi metri dall’attraversamento.

L’auto, un’utilitaria, è stata rimessa mediante carro attrezzi. Sul posto sono ancora presenti gli agenti della Polizia Locale albese, impegnata nei rilievi.