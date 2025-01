L’ultimo Tartufo Bianco d’Alba della stagione volato in Arabia per il tour mondiale della nave Amerigo Vespucci

È volato a Jeddah, Arabia Saudita, l’ultimo tartufo bianco d’Alba della stagione 2024/25. L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour hanno preso parte ieri alla missione della Regione Piemonte nel Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, che sosterà presso Jeddah Yacht Club&Marina fino al 30 gennaio.

Dopo la tappa di Singapore dello scorso ottobre, il territorio delle colline UNESCO – che nel 2024 ha festeggiato il decennale dal riconoscimento come patrimonio dell’umanità – è tornato a presentarsi unito in un contesto internazionale di grande prestigio. L’evento “Cultura, paesaggi e tradizioni del Piemonte: un viaggio unico in Langhe Monferrato Roero” si è tenuto dopo il momento istituzionale alla presenza del ministro alla Difesa Guido Crosetto e, in rappresentanza del Piemonte, il vicepresidente Elena Chiorino e l’assessore al Turismo Marina Chiarelli.

Ospite speciale, lo chef Alessandro Mecca del ristorante Al Castello di Grinzane Cavour che, per la cena di gala organizzata sulla banchina del Jeddah Yacht Club&Marina, ha preparato il suo risotto tipico piemontese impreziosito dall’ultimo Tartufo Bianco d’Alba della stagione di raccolta che si chiude il 31 gennaio.

«La partecipazione del Piemonte alla tappa di Jeddah, dopo quelle di Tokyo, Singapore e Doha, si inserisce nella strategia di promozione del Piemonte attraverso le sue eccellenze – ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Nave Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, e il Villaggio Italia sono il posto giusto per raccontare la nostra splendida terra e i suoi prodotti, a partire dal Tartufo che è a tutti gli effetti il nostro ambasciatore nel mondo a cui guardiamo con interesse strategico sia per quanto riguarda l’export delle nostre aziende, sia per la possibilità di attrarre in Piemonte i turisti dall’estero».

«Grazie alla Regione Piemonte per aver coinvolto il nostro territorio in un’occasione tanto importante e preziosa per creare relazioni internazionali – dice il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino –. Il calendario degli eventi di promozione all’estero ci ha già visti protagonisti, in questo primo mese del 2025, nei Paesi Bassi, in Austria e, a partire da domani, a Istanbul. In Arabia Saudita abbiamo avuto modo di raccontare una destinazione turistica unica, vivace e accogliente, che sempre più i numeri ci confermano essere una meta desiderata in tutto il mondo».

«Abbiamo consegnato l’ultimo Tartufo Bianco d'Alba della stagione al Comandante dell'Amerigo Vespucci, Giuseppe Lai, nella tappa conclusiva del Tour mondiale della nave – spiega il direttore della Fiera, Stefano Mosca –. Un grande onore essere partner della Regione Piemonte in due delle tappe del Tour mondiale del gioiello della Marina Militare Italiana. Ancora una volta il nostro tartufo è stato ambasciatore del Piemonte e dell’Italia accanto a grandi eccellenze del nostro Paese».

«La cucina dello chef Alessandro Mecca e il racconto del nostro territorio hanno reso ancora più memorabile la tappa di Nave Amerigo Vespucci a Jeddah, l’ultima in acque internazionali prima del ritorno nel Mediterraneo» aggiunge il direttore dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Marco Scuderi.