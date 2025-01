Levaldigi, all'aeroporto il meeting del Lions Club Cuneo: al centro le infrastrutture della "provincia di frontiera"

Grande attesa, tra i membri del Lions Club Cuneo, per l’incontro in programma per la serata di venerdì 31 gennaio all’aeroporto di Cuneo Levaldigi.

Al centro, la natura di “territorio di frontiera” della provincia Granda, realtà storica ma anche acuita negli ultimi anni dalle difficoltà legate ai collegamenti e alle infrastrutture. Ampio spazio verrà dato alle opportunità della mobilità aerospaziale come spunto per lo sviluppo turistico del territorio.

Saranno presenti per l’occasione l’assessore regionale Marco Gabusi, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il capo ufficio legislativo presso la commissione attività produttive della Camera dei Deputati Sara Garino.

L’incontro inizierà alle 20.