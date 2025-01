Censimento nazionale delle gru: da gennaio rimaste solamente 31 nell'area di Racconigi. Erano 250

“Lo scorso weekend abbiamo partecipato al censimento nazionale delle gru, coordinato da ISPRA – scrive sul proprio profilo Fb il Centro Cicogne LIPU di Racconigi -: purtroppo a seguito dei botti di capodanno, il grande gruppo di 250 individui, che ormai era solito utilizzare la zona umida di Racconigi come dormitorio, si è allontanato…queste nella foto sono le 31 gru che da inizio gennaio stanno frequentando l’area.

A livello regionale, il censimento è stato più che soddisfacente: un gruppo di 750 esemplari a Crescentino nei dintorni del ponte sul Po, mentre altri 3535 sono stati contati nella zona della confluenza tra i fiumi Sesia e Po (www.parcopopiemontese.it) : un record di 4285 gru in Piemonte che dimostrano il trend in crescita della popolazione. Negli ultimi anni il numero di gru che migra attraverso l'Italia è in costante aumento: si riproducono nell’Europa centrale, settentrionale e orientale, fino all’Asia, e poi utilizzano l’Italia come ponte per andare a svernare in Mediterraneo e Nord Africa.

E’ sempre un’emozione vederle arrivare ogni anno. W le zone umide!!"