Nuove conferenze proposte dall’Unitre Cuneo

Le conferenze proposte dall’Università della Terza Età di Cuneo ai propri associati alle ore 15,30 presso il cinema Monviso, proseguono lunedì 3 febbraio 2025 con Roberto Dutto, che tratterà l’argomento: “Smontare un film: alla scoperta del montaggio cinematografico nel suo valore simbolico e narrativo”.

Il montaggio è l’operazione con cui si uniscono e mettono in sequenza logica i vari spezzoni di un film, ripresi in tempi e luoghi anche molti diversi. In realtà non si tratta solo di un intervento puramente meccanico, fatto di “taglia e incolla”. Attraverso il montaggio si costruisce una storia, si coinvolge lo spettatore emotivamente, si comunicano contenuti che ricorrono ad accostamenti simbolici. non immediatamente decifrabili.

Smontare un film alla ricerca di questi accostamenti, significa apprezzare non solo il contenuto (cosa dice) di un film, ma anche la sua struttura (come lo dice). Ѐ un meravigliarsi della ricchezza che sta dietro la realizzazione di un racconto per immagini, gustandola in profondità e magari anche cogliendo quei messaggi nascosti che il film comunica. Lo sviluppo del montaggio nella storia del cinema, racconta appunto di progressivo affinamento di questa tecnica, che passa dal semplice accostamento di spezzoni all’elaborazione di contenuti simbolici, capaci di far scendere in profondità nel film.

Giovedì 6 febbraio 2025, sempre alle 15,30, Stefano Fenoglio parlerà di “Uomini e Fiumi”.

“In secca, dai corsi stentati, o gonfi di acque irruente e trascinanti: abbiamo cominciato (finalmente!) a preoccuparci dei cambiamenti climatici e della salute dei nostri fiumi, perché ci stiamo accorgendo che una risorsa che consideravamo scontata e rinnovabile, tanto scontata e inesauribile, non lo è”.

“Indebolendo i fiumi abbiamo indebolito noi stessi e l’abbraccio amichevole con cui siamo cresciuti, si è tramutato in una pericolosa stretta. Noi dipendiamo da loro adesso, come seimila anni fa.” (da Uomini e Fiumi),