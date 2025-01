Grande successo per il decennale del BNI capitolo Cheese di Bra

Una serata di festa e riconoscimenti ha segnato il decimo anniversario del BNI capitolo Cheese di BRA, un capitolo che ha saputo generare oltre 10 milioni di euro di affari per i suoi membri. La Presidente Kristiana Gjelaj ha dato il benvenuto ai partecipanti con parole cariche di orgoglio e gratitudine, ripercorrendo i momenti salienti di questa straordinaria avventura.

Un decennio di crescita e resilienza

Il capitolo BNI Cheese di Bra ha festeggiato il suo decennale il 25 gennaio 2025 con un esclusivo Flower Gala nella suggestiva location di Tota Virginia a Serralunga d’Alba. Con una rete solida composta da 30 imprenditori e professionisti provenienti da settori diversi, il capitolo ha costruito una comunità coesa che ogni giovedì si riunisce a Pollenzo per scambiarsi opportunità di business e strategie di crescita.

"Siamo un capitolo di grande importanza, e nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, siamo riusciti a superarle con determinazione," ha affermato Kristiana Gjelaj. "Abbiamo affrontato momenti difficili, come la pandemia e la necessità di passare alle riunioni online. Non tutti i capitoli sono riusciti a superare queste sfide, ma noi ce l’abbiamo fatta. È una dimostrazione della nostra forza e coesione." Ha proseguito Lorenzo Bellino.

L’importanza della squadra e della perseveranza

Lorenzo Bellino, da tre mesi Vicepresidente di questa realtà in crescita, ha voluto sottolineare il valore del lavoro di squadra. "Durante il mio percorso ho avuto modo di ascoltare pensieri e riflessioni di grandi imprenditori, e uno in particolare mi è rimasto impresso: ‘Chi ci crede lotta, chi lotta supera gli ostacoli, chi ci crede vince.’ E noi oggi siamo qui a festeggiare proprio perché abbiamo creduto in questo progetto."

La serata ha visto la partecipazione di ben 117 imprenditori piemontesi, attratti dalla possibilità di celebrare un traguardo importante e, allo stesso tempo, fare networking in un contesto unico e stimolante.

Un’organizzazione solida e dinamica

Il decennale non è stato solo un’occasione di celebrazione, ma anche di pianificazione per il futuro. "Lo spirito di iniziativa è fondamentale," ha raccontato Il Comitato di Gestione, ricordando un episodio significativo. "La mattina del 7 gennaio abbiamo inviato un messaggio alla chat del gruppo per organizzare questa festa, e dopo soli sette giorni tutti i posti erano già occupati. Questo dimostra quanto il BNI capitolo Cheese di BRA sia una realtà unita e pronta a cogliere ogni opportunità."

Nuove sfide e prospettive per il futuro

Durante la cena è stato presentato il nuovo Comitato di Gestione che entrerà in carica da aprile 2025: Lorenzo Bellino, socio dello studio legale Bellino Chiavazza Morino, sarà il nuovo Presidente; Iacopo Zorniotti, Coach e Formatore di Argo Evo Solutions, assumerà la carica di Vicepresidente; e Manuela Addeo, social media manager, ricoprirà il ruolo di Segretario Tesoriere.

Kristiana Gjelaj ha poi espresso gratitudine verso tutti i membri, passati e presenti, che hanno contribuito alla crescita dell’organizzazione. "Abbiamo davanti nuove sfide e obiettivi ambiziosi e insieme possiamo farcela”.

Una serata di celebrazione e riconoscimenti

La serata ha proseguito in un clima di entusiasmo e convivialità, con una serie di riconoscimenti ai membri più meritevoli, intervallati da momenti musicali che hanno animato l’atmosfera. Particolare attenzione è stata dedicata ai membri fondatori del capitolo, che hanno ricevuto un omaggio speciale: spille create appositamente dalla Gioielleria Carbone di Bra, uno dei membri del capitolo. Inoltre, il premio per il miglior outfit a tema floreale ha regalato ai vincitori una cena alla Trattoria da Bimbo di Bra, anch’essa parte della rete BNI.

Il momento clou è stato il taglio della torta, simbolo del percorso decennale del BNI capitolo Cheese di BRA. Con oltre 100 invitati, tra membri e ospiti dei capitoli BNI, l’evento si è rivelato una vera e propria festa all’insegna della condivisione e del successo collettivo, confermando ancora una volta il motto del capitolo: “questa è Casa Cheese, dove rendere concreta la magia dei grandi sogni di ciascuno di noi”.