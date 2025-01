Invaso Serra degli Ulivi: incontro sull’avanzamento lavori il 6 febbraio a Chiusa di Pesio

In seguito all’avvio dei lavori del primo lotto dell’invaso “Serra degli Ulivi”, che interesseranno tratti delle strade provinciali SP 5 e SP 211 di Chiusa di Pesio, il Comune ha richiesto un momento di confronto aperto alla cittadinanza. L’incontro si terrà giovedì 6 febbraio alle 8:30, con ritrovo in via Roma a Chiusa di Pesio.

Oltre al sindaco Claudio Baudino, saranno presenti il presidente della Provincia dei Cuneo, Luca Robaldo, tecnici dell’ente provinciale, il presidente e il segretario del Consorzio del Pesio e il direttore di cantiere.

L'incontro è aperto alle imprese, ai cittadini e a tutti gli interessati per fornire informazioni sui lavori in corso e ascoltare eventuali segnalazioni.

I cantieri riguardano la posa delle condotte idriche previste dal progetto dell’invaso “Serra degli Ulivi” e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, i tratti delle strade provinciali SP 5 e SP 211, che collegano Chiusa di Pesio al Mortè e verso Pianfei, saranno regolati da un senso unico alternato. La richiesta di chiusura e regolamentazione del traffico è stata avanzata dal Consorzio Idrico del Pesio, titolare dei lavori.