San Valentino Streglio: cuori pieni di bontà

Il 14 febbraio si festeggia l’Amore con una nuova idea: i “Cuori Streglio” nelle due proposte cioccolato fondente o al latte. Due gusci dall’irresistibile croccantezza, che custodiscono al loro interno tre piccoli Cuori Streglio, nelle varianti bianco con pasta di mandorle nocciole e gruè di cacao, al latte con caramello mou e sale, fondente con caramello e lampone. Una dolce e affettuosa promessa di golosa bontà.

Il Cuore Streglio è una raffinata idea regalo custodita in scatola dalle tipiche tonalità del “blu Streglio”, sulle quali è messo in evidenza un cuore rosso per la versione fondente, oppure rosa per il cioccolato al latte. Un affettuoso omaggio per la persona amata, ma anche per chiunque occupi un posto speciale nel nostro cuore, con la certezza di donare un momento di insuperabile dolcezza.

San Valentino è anche la ricorrenza con la quale si inaugura la nuova proposta “Le Feste di Primavera Streglio”: nuove creazioni dai colori vivaci e freschi per evocare l’effervescente atmosfera della primavera che sta per arrivare. Molte le proposte di questa nuova linea, dai Cuori alle Margherite, dagli Ovetti ai Giandujotti e Turin al Rhum, deliziose specialità che danno il via alla stagione con la confezione San Valentino al cui interno sono racchiusi i Cuori Streglio assortiti.

I cuori, come ogni creazione Streglio, sono frutto della raffinata arte del far cioccolato, che l’azienda ha maturato in oltre cent’anni di vita, e racconta una storia di dolci eccellenze e squisite bontà, che la fantasia e le mani dei Maestri pasticcieri trasformano in una favola indimenticabile.