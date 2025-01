A Manta un incontro sul funzionamento delle Comunità energetiche rinnovabili

L’amministrazione comunale di Manta ha organizzato lunedì 3 febbraio alle 20,30 in Cascina Aia un incontro in collaborazione con Confartigianato Cuneo, per dialogare di aspetti inerenti la transizione energetica e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

L'evento, che avrà inizio con i saluti istituzionali da parte delle autorità locali con il sindaco Ivana Casale e del Presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, zona di Saluzzo, Daniela Minetti, proseguirà con un intervento introduttivo del Presidente della Comunità Energetica Rinnovabile (CER-à), Franco Roagna.

A seguire, si alterneranno gli interventi del referente dell'Area Impianti, Alessandro Ponzo, e di Massimo Ricca, dell'Ufficio Ambiente di Confartigianato Imprese Cuneo.

“I principali temi trattati durante la serata – spiegano gli organizzatori - riguarderanno la presentazione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e i servizi di consulenza offerti da Confartigianato Cuneo, con un focus particolare sul contributo Pnrr e la Misura Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale).

L'incontro - continuano i referenti - si propone di esplorare le potenzialità delle ‘CER-à’ come strumento di risparmio energetico e di promozione della sostenibilità ambientale, nonché di sensibilizzare i partecipanti sull'importanza di questi progetti per il futuro delle comunità locali”.

L’ingresso è gratuito.