Borgo San Dalmazzo aderisce al progetto della Regione Piemonte “Giovani in gioco”: iscrizioni aperte

Anche il comune di Borgo San Dalmazzo aderisce al progetto della Regione Piemonte “Giovani in gioco”.

Le iniziative a carattere sportivo partiranno nel mese di marzo e coinvolgeranno i giovani dai 15 ai 29 anni in lezioni gratuite di arrampicata, padel e tennistavolo.



In attesa di definire il calendario delle attività previste a Borgo San Dalmazzo, sono in partenza i corsi organizzati dall’Unione Montana Valle Stura, sempre pensati per i giovani dai 15 ai 29 anni. Si parte a febbraio con lezioni di sci di fondo in collaborazione con lo Sci Club Valle Stura, giornate di curling organizzate insieme al Curling Club Vinadio e lezioni di Kung Fu insieme all’Accademia Jingwu di Wushu Kung Fu.



Le giornate aperte di curling saranno venerdì 7, 14, 21 e 28 febbraio dalle 15 alle 17 presso la pista di pattinaggio del Forte di Vinadio.



Insieme allo Sci Club Valle Stura sono in programma tre lezioni presso l’impianto di Entracque giovedì’ 20, 27 febbraio e giovedì 6 marzo dalle 14.30 alle 16.



Infine, si terranno a Roccasparvera le lezioni di Kung Fu il venerdì dalle 16.15 alle 17.45 a partire dal 7 marzo fino al 13 giugno.



Tutte le iniziative sono gratuite e a numero chiuso. Il costo del tesseramento e del noleggio dell’attrezzatura sono a carico dell’Ente, mentre i partecipanti devono presentare un certificato medico sportivo.



Per prenotarsi ai laboratori bisogna compilare il seguente modulo: https://bit.ly/4hbTH7R