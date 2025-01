Bra: al via un nuovo bando per ottenere gli orti urbani

Importanti novità in vista sul fronte degli orti urbani. Come già preannunciato nei mesi scorsi, infatti, il Comune di Bra ha deciso di procedere a una nuova assegnazione dei 120 appezzamenti presenti in città. Dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale di un nuovo disciplinare in materia, la procedura di assegnazione verrà ripetuta ogni cinque anni mediante apposito bando. Ai concessionari uscenti verrà comunque sempre riconosciuto un diritto di prelazione sul lotto precedentemente assegnato.

Per effetto del nuovo bando, pubblicato sul sito internet istituzionale e al link https://cucbra.traspare.com/news, tutti i soggetti interessati – sia i concessionari uscenti (mod. A) sia coloro che desiderano ottenere uno degli orti urbani disponibili all’esito della prelazione (mod. B) – dovranno presentare apposita domanda (compilando il relativo modulo pubblicato unitamente al bando) entro le ore 12 del 10 febbraio 2025 inviandola via email all’indirizzo comunebra@postecert.it, oppure in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra, piazza Caduti per la Libertà, 14 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45 e il giovedì in orario continuato dalle 12,45 alle 16).

Per ottenere un orto è necessario essere maggiorenni, residenti nel comune di Bra da almeno due anni, non trovarsi in situazione di morosità per canoni, tributi, contributi o sanzioni amministrative nei confronti del Comune e non essere agricoltori a titolo principale.

Quindi, un’apposita commissione provvederà all’assegnazione degli orti secondo l’ordine di graduatoria stilato sulla base del nuovo disciplinare. In caso di decadenza o rinuncia dalla concessione, verrà individuato un nuovo concessionario scorrendo la graduatoria.

I beneficiari delle concessioni dovranno poi versare entro un termine che verrà comunicato al momento dell’assegnazione (per gli anni successivi il termine è fissato al 15 febbraio) la quota annuale di compartecipazione alle spese. Si tratta di 70 euro per i lotti interi nelle aree “Piumati 1”, “Piumati 2” e via Molineri; 35 euro per i minilotti di via Molineri; 40 euro per un lotto nell’area di Pollenzo; 75 euro per 2 lotti nell’area di Pollenzo.

La quota potrà essere versata esclusivamente mediante pagamento online sul circuito Pago Pa al link https://www.comune.bra.cn.it/it/payments? (pagamento spontaneo; Tributi; Canone orti urbani).

Il versamento tardivo comporterà una mora di 15 euro aggiuntiva all’importo dovuto; in caso di mancato versamento del corrispettivo e/o della mora entro il 15 marzo, la concessione verrà revocata unilateralmente senza necessità di ulteriore preavviso.

Attualmente a Bra sono stati realizzati 120 lotti: 10 nell’area “Piumati 1”, 44 in “Piumati 2”, 35 in via Molineri e 31 a Pollenzo. Ogni unità coltivabile ha una dimensione di circa 60 metri quadrati. In via Molineri sono stati realizzati anche n. 14 minilotti da 30 metri quadrati. L’orto assegnato dovrà essere coltivato direttamente dal concessionario, che non potrà avvalersi di mano d’opera retribuita. La produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro. Inoltre, non sarà ammessa attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola (ortaggi, piccoli frutti e fiori).

Giovedì 23 gennaio si terrà, alle 17 presso il Centro Arpino in largo della Resistenza, una riunione informativa per illustrare alla cittadinanza le novità della procedura di assegnazione 2025. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio telefonando allo 0172-438339 oppure scrivendo a patrimonio@comune.bra.cn.it.