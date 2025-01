Cuneo, il Commissario Capo della Questura Roberto Gallo va in pensione

Il Commissario Capo Gallo Roberto, in servizio dal 2019 alla Questura di Cuneo va in quiescenza, per raggiunti limiti di età, dopo aver svolto l’ultimo incarico di Funzionario addetto presso la Divisione Anticrimine della Questura.

Il percorso di carriera, iniziato nel 1986 come Agente della Polizia di Stato, si è sviluppato dapprima nella Polizia Stradale di Cuneo, dove ha ricoperto anche il compito di Comandante della squadra di P.G., per poi essere assegnato dal 2012 fino al 2019 alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.

La riconosciuta professionalità e preparazione giuridica gli è valsa la nomina di P.M. onorario e di Vice Procuratore onorario, oltre al conferimento da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’incarico di perito e consulente tecnico.

Nel corso della carriera, che si è sviluppata attraverso tutte le qualifiche della Polizia di Stato, da quella iniziale di Agente a quella apicale del ruolo Funzionari di Commissario Capo, Roberto Gallo è stato insignito di 14 lodi ed un encomio per importanti operazioni di servizio di contrasto al furto e riciclaggio di veicoli.

Il 2 giugno del 2019, in considerazione del curriculum lavorativo è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, conferitagli dal Presidente della Repubblica.