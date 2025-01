Paola Lanzavecchia (Confindustria Cuneo) sulla sfida del vino: "Ora serve equilibrio tra sicurezza e mercato"

L'inasprimento delle sanzioni del Codice della Strada sta sollevando un acceso dibattito tra gli operatori dell'enogastronomia di Langhe e Roero. Le nuove norme, che prevedono controlli più stringenti e pene più severe per chi guida dopo aver bevuto, stanno generando preoccupazione tra ristoratori, produttori, cantine, associazioni di categoria ed enti del turismo. Il timore principale è che un eccesso di prudenza possa tradursi in un calo di vendite e di visitatori, incidendo sull'economia del territorio.

C'è chi vede questo momento come un passaggio temporaneo, destinato a stabilizzarsi con il tempo, e chi invece lo interpreta come un'opportunità per ripensare il modo di proporre esperienze enogastronomiche. Molti invitano a riscoprire un approccio consapevole al vino, che valorizzi la cultura del bere responsabile senza penalizzare il settore.

Paola Lanzavecchia, presidente della Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo, evidenzia l'impatto delle nuove regole e le strategie adottate dagli operatori per affrontare il cambiamento.

"Durante la recente edizione di Grandi Langhe, a Torino, abbiamo riscontrato una certa preoccupazione tra ristoratori e consumatori riguardo alle nuove sanzioni del codice della strada. Molti operatori ci hanno segnalato che, a differenza del solito, i consumi natalizi non sono aumentati, ma hanno registrato un lieve calo, probabilmente proprio a causa delle nuove normative. Si tratta di una fase transitoria: con una maggiore consapevolezza sul consumo responsabile, l’equilibrio si ristabilirà. Come Confindustria Cuneo, siamo impegnati a sensibilizzare gli operatori in modo che si tuteli la sicurezza di tutti senza penalizzare il settore. Per questo, sempre più locali offrono ai clienti la possibilità di portare a casa la bottiglia non terminata e mettono a disposizione servizi di trasporto: soluzioni concrete per coniugare piacere e responsabilità".

Un convegno per affrontare le nuove sfide

L’attenzione su questi temi non si esaurisce nelle discussioni informali tra operatori del settore, ma trova spazio in un momento di confronto più strutturato. Proprio per approfondire l’impatto delle nuove regole e le prospettive per il settore, Paola Lanzavecchia sarà tra i protagonisti di un importante incontro.

Giovedì 6 febbraio, a partire dalle ore 16, l'Ampelion di Alba (corso Enotria 2/C) ospiterà l’edizione 2025 di Vino e Mercati, l’appuntamento annuale organizzato da Confindustria Cuneo per presentare i dati elaborati dal Wine Permanent Observer (Wpo), il centro studi permanente sul comparto vinicolo. Il convegno rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle tendenze emergenti nei consumi di vino e spirits, esplorando le nuove abitudini d’acquisto e le prospettive della domanda.

Ancora una volta, tra i protagonisti della discussione ci sarà Paola Lanzavecchia, che sottolineerà l’importanza di un’analisi approfondita dei mercati per sostenere le imprese vitivinicole in un contesto sempre più competitivo. Sarà anche l'occasione per raccogliere ulteriori dati su come le recenti normative stradali abbiano influenzato il settore e per confrontarsi sulle strategie più efficaci per bilanciare sicurezza e consumo consapevole.

Promosso in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca Viticoltura e Vino-ConViVi dell’Università di Torino, con i Consorzi di Tutela dei vini piemontesi e con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo, l’evento vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore. Patrizia Mellano, segretario generale della Camera di Commercio di Cuneo, illustrerà il supporto alla raccolta dati che costituiscono il report. Alberto Cugnetto, consulente della Sezione Vini e Liquori, ed Elena Angaramo, responsabile del Centro Studi di Confindustria Cuneo, presenteranno i principali trend emersi, offrendo una panoramica sui mercati nazionali e internazionali, dalla produzione all’imbottigliamento, fino alle giacenze e alla distribuzione nei punti vendita della grande distribuzione organizzata.

Un momento centrale del convegno sarà il confronto su come interpretare e rilanciare il consumo di vino tra le nuove generazioni. Anna Claudia Pellicelli, professoressa ordinaria del Dipartimento di Management “Valter Cantino” e membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca Viticoltura e Vino-ConViVi, approfondirà il tema delle strategie innovative per comprendere l’evoluzione del consumo di vino, tra cultura e tradizione. Stefano Massaglia, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (Disafa) e Centro Interdipartimentale di Ricerca Viticoltura e Vino-ConVivi, interverrà invece sui profili economici e strategici dei vini low alcol, analizzando come questi prodotti rispondano alle esigenze di nuovi mercati e consumatori emergenti.

Il convegno culminerà con una tavola rotonda, coordinata da Paolo Cornero, direttore della Rivista Idea. Ernesto Abbona, presidente di Cantina Marchesi di Barolo, Maurizio Coppola, direttore dei Servizi per le Dipendenze Patologiche (Serd) dell’Asl Cn1, Nello Gatti, esperto di comunicazione e autore specializzato in storytelling enologico, e Nicola Calvano, Policy advisor e Liaison officer-International&European affairs attivo presso la sede di Confindustria Cuneo di Bruxelles, si confronteranno su come le imprese vitivinicole possano affrontare le sfide del futuro, coniugando sostenibilità, innovazione e qualità.