A Roburent è nata l'associazione "Essere San Giacomo"

Si chiama "Essere San Giacomo" la neo associazione che è nata a Roburent ed è stata presentata in municipio lo scorso sabato 18 gennaio.

“Siamo molto contenti accogliere la nascita di una nuova associazione - ha spiegato il sindaco, Emiliano Negro -. Il nostro comune ha circa 500 abitanti, suddivisi non solo nel capoluogo ma anche borgate e frazioni, come Cardini e San Giacomo, volano del territorio da sempre a livello turistico, per questo l'associazione ha scelto di chiamarsi 'Essere San Giacomo'. Siamo ai componenti dell'associazione, che conta 35 soci fondatori, per quanto faranno e anche agli amministratori che oggi hanno scelto di essere presenti a questo importante momento".

[Il sindaco con i membri del direttivo]

“Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per questa associazione che conta 35 soci fondatori, numero considerevole in proporzione al numero di abitanti -, ha spiegato Sara Ferrando in rappresentanza del sodalizio -. Il nostro obiettivo è rilanciare la nostra realtà, il nostro territorio e presentarlo a chi ha le seconde case, ma anche chi non lo conosce. L’associazione si chiama “Essere San Giacomo”, perché è la punta di diamante per la ricezione e promozione turistica. Auspichiamo che tutti entrino a far parte dell’associazione, sappiamo che ci sono tre valide pro loco sul territorio e non c’è alcuna intenzione di sovrapporci o sostituirci, ma anzi vogliamo lavorare in sinergia con tutte le realtà presenti sul territorio".

Tra i principali obiettivi del sodalizio quello di organizzare un evento per l'avvio della stagione estiva, valorizzare la promozione delle peculiarità naturalistiche del comune e promuovere un'iniziativa "pet friendly" per l'accoglienza degli animali d'affezione in paese.

“A giugno 2024 - ha aggiunto il sindaco - dopo l’insediamento è avvenuto un fatto singolare: i consiglieri di minoranza Michele Valsecchi e Wilma Galliano, hanno accettato incarichi specifici che stanno portando avanti con professionalità e questo ha contribuito a unire tutta l’amministrazione e mi fa molto piacere”.

Alla presentazione oltre all'amministrazione comunale erano presenti rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali.

“La collaborazione che c’è nella vostra amministrazione - ha commentato l’assessore regionale alla montagna, Marco Gallo - è un esempio che dovrebbero seguire anche altri comuni. Solo lavorando insieme si può fare bene per il territorio e una nuova associazione può essere un ulteriore volano per far conoscere il vostro comune: si percepisce tanto entusiasmo che, in un territorio come quello montano che ha un sacco di difficoltà, è importantissimo per contribuire a mantenere la montagna viva”.

"L'unità di intenti che contraddistingue la vostra amministrazione, che dopo i risultati elettorali ha deciso di lavorare in sinergia, è un aspetto che va richiamato, che va imitato e che vi fa onore - ha dichiarato il presidente provinciale, Luca Robaldo -. Con la nascita di questa associazione celebriamo anche l’impegno e l’inventiva, elementi che mantengono attivi anche i territori più difficili. Impegno è la parola che sceglierei per descrivere la giornata di oggi. E poi non è vero che non c’è futuro per le terre alte, magari abbiamo perso delle opportunità o sbagliato, ma tutto ciò ci deve insegnare che siamo ancora qui”.

“Conosco l’amore e la passione che il sindaco ha per il suo territorio - ha concluso il consigliere regionale Federica Barbero Invernizzi -. Questa nuova associazione punta alla promozione della cultura, della storia, della natura e degli animali. Il fatto di vedere così tanti oggi presenti per la nascita di questa associazione sottolinea la necessità di valorizzare i piccoli borghi, cuori pulsanti della nostra provincia di Cuneo. Condivido con voi un detto che ho fatto mio: “da soli si va veloci ma insieme si va più lontano”. Sono sicura che questo sodalizio crescerà e vi sarò vicina attraverso il ruolo istituzionale che rappresento”.

“Una partecipazione così ampia il sabato pomeriggio non è scontata - ha chiosato il consigliere provinciale Pietro Danna -, quindi vuol dire che c’è voglia di fare bene. Avete iniziato a lavorare insieme e non a caso oggi è nata una nuova associazione che ha come obiettivo di collaborare con le pro loco presenti sul territorio. La Provincia ha ancora una proprietà sugli impianti di risalita a Roburent e faremo altri incontri con gli enti competenti per intercettare le risorse ad esempio del bando neve”.

Il sodalizio, presieduto da Rosa Cocorullo Magnano, ha eletto come vice presidente e tesoriere Federica Garelli. Fanno inoltre parte del direttivo: Debora Firato (segretario) e i consiglieri Luca Bocchi, Luca Camperi, Monica Ventola e Federico Parodi.