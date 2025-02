L'Importanza della visura catastale nell'acquisto e nella gestione degli immobili

Una delle decisioni più importanti che una persona può prendere nella propria vita riguarda l'acquisto di un immobile, a prescindere dal budget o dalla destinazione d'uso dello stabile, si tratta di un investimento significativo, da effettuare con attenzione per evitare errori che potrebbero avere ripercussioni economiche considerevoli.

In questo contesto, la visura catastale assume un ruolo fondamentale, fornendo informazioni indispensabili per valutare correttamente la situazione burocratica e fiscale di un immobile. Questo documento è utile non solo per i compratori, ma anche per chi possiede immobili e desidera verificarne la regolarità. Nell'articolo che segue, esploreremo i diversi tipi di visura catastale, i loro contenuti e i casi in cui sono necessari.

Il documento si rivela essenziale in numerosi contesti burocratici e legali, fornendo una panoramica dettagliata delle caratteristiche dell'immobile e dei relativi proprietari.

Ma cosa contiene esattamente una visura catastale?

Ecco le principali informazioni:

Dati identificativi: Comune di ubicazione dell'immobile, foglio, particella e subalterno.

Comune di ubicazione dell'immobile, foglio, particella e subalterno. Classamento: Zona censuaria, rendita catastale, categoria, classe e numero di vani, dati fondamentali per il calcolo delle imposte.

Zona censuaria, rendita catastale, categoria, classe e numero di vani, dati fondamentali per il calcolo delle imposte. Indirizzo e dati di superficie: Comprendono la via, il numero civico e la metratura dell'immobile.

Comprendono la via, il numero civico e la metratura dell'immobile. Intestazione: Riferimenti ai proprietari e agli atti da cui deriva la proprietà, come vendite, cessioni o successioni.

Le Tipologie di Visura Catastale

La visura catastale si presenta in diverse forme, ciascuna destinata a scopi specifici. Tra le principali troviamo:

Visura Catastale su Singolo Immobile

Questa è la tipologia più richiesta. Si tratta di un documento che contiene informazioni dettagliate su un determinato immobile o terreno. Tra i dati riportati troviamo:

Foglio, particella e subalterno;

Dati identificativi e reddituali dell'immobile;

Generalità degli intestatari.

La visura catastale su singolo immobile è essenziale per richiedere un mutuo o per questioni di successione.

Visura Catastale Storica

La visura catastale storica fornisce informazioni dettagliate sulla storia di un immobile o terreno. Questa visura permette di conoscere tutte le variazioni che hanno interessato il bene, come i passaggi di proprietà, le modifiche catastali, o i cambiamenti nella sua classificazione.

I Dati contenuti nella visura catastale storica sono:

Identificativi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno).

Superficie o rendita catastale.

Variazioni storiche (es. frazionamenti, accorpamenti).

Nomi dei proprietari o titolari di diritti reali nel tempo.

Eventuali annotazioni relative a modifiche o aggiornamenti.

Visura Catastale su Persona

Questa tipologia consente di ottenere informazioni su tutti i beni immobili intestati a una specifica persona, fisica o giuridica, in un determinato comune. Il documento fornisce un elenco dettagliato degli immobili di proprietà e le relative informazioni catastali.

Quando è Necessaria la Visura Catastale?

La visura catastale è un documento cruciale in numerosi contesti. Ecco alcuni esempi:

Compravendita e Locazione

Durante la compravendita o la locazione di un immobile, la visura catastale è indispensabile per garantire trasparenza e verificare le caratteristiche dell'immobile. Viene spesso allegata agli atti e ai contratti per confermare la conformità burocratica e fiscale.

Finalità Fiscali

Le informazioni riportate nella visura catastale sono fondamentali per determinare imposte come IMU, TARI e TASI. Parametri come la categoria catastale, il numero di vani e la rendita catastale influenzano direttamente il calcolo delle tasse. Inoltre, la visura è necessaria per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi.

Come Richiedere una Visura Catastale

La visura catastale può essere richiesta in diversi modi:

Presso gli uffici del Catasto: Questa opzione prevede di recarsi fisicamente allo sportello.

Questa opzione prevede di recarsi fisicamente allo sportello. Online, attraverso l'Agenzia delle Entrate: Sebbene sia possibile procedere autonomamente, la piattaforma può risultare complessa per chi non ha familiarità con il sistema.

L'Alternativa delle Agenzie Specializzate

Per chi desidera una soluzione più rapida e priva di errori, è possibile affidarsi ad agenzie specializzate. Queste offrono servizi efficienti per l'ottenimento delle visure, garantendo accuratezza e velocità. Le agenzie si occupano di selezionare la tipologia di visura più adatta alle esigenze del cliente, evitando errori di identificazione e perdite di tempo.

La visura catastale è uno strumento essenziale per chiunque possieda, compri o gestisca immobili.

Indipendentemente dal metodo scelto, assicurarsi di avere una visura catastale aggiornata è un passo fondamentale per garantire il successo di qualsiasi operazione immobiliare.