Ceva, per la rassegna Teatro in Famiglia va in scena lo spettacolo "A metà strada"

La Compagnia del Teatro Marenco di Ceva con il Comune e Piemonte dal Vivo presenta sabato 8 marzo alle ore 18 il primo spettacolo della rassegna Teatro in Famiglia al Marenco .

Va in scena "A metà strada", Storia di Giraffa e Pinguino prodotto dalla compagnia del Buratto con Jessica Lionello e Roberto Capaldo.

In un posto lontano vive una giraffa che non sa sedersi, non conosce nessuno e si sente sola. Decide allora di lanciare un messaggio al vento, inviando una lettera alla prima creatura che la riceverà. La lettera arriva ad un pinguino “inventore” che sogna di volare. I due decidono così di incontrarsi a “metà strada”. Ma come è fatta una giraffa? Pinguino non ne ha mai vista una. E come è fatto un pinguino? Giraffa non lo sa.

Non resta che immaginare il proprio amico. Così, attraverso un carteggio esilarante, sarà possibile finalmente riconoscersi e trovarsi: la loro differenza inizialmente li scoraggia e li divide, ma con un po’ di tenacia scopriranno che le differenze non sono solo un ostacolo, ma un’opportunità per cambiare punto di vista e modificare il proprio sguardo sulle cose.

Biglietto unico € 7. Biglietti in vendita su vivaticket.it oppure presso il botteghino del Teatro Marenco dalle 16,30 dell'8 febbraio.