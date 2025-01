Borgo San Dalmazzo: un nuovo defibrillatore per la primaria Don Roaschio

Lo scorso 9 gennaio l'agenzia immobiliare "Borgo Casa" di Marco Chiotti ha consegnato un nuovo defibrillatore alla scuola primaria del plesso "Don Roaschio" di Borgo San Dalmazzo. In passato l'agenzia aveva già donato due apparecchi, alla casa di riposo Padre Fantino e al Comitato Croce Rossa Italiana della città.



Presente alla consegna del nuovo defibrillatore l'Amministrazione comunale: la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, la vice Clelia Imberti e gli assessori Michela Galvagno, Armando Boaglio e Fabio Armando.



«Ringraziamo Marco Chiotti per aver voluto continuare il suo impegno nei confronti della nostra comunità con una nuova importante donazione», commenta la sindaca, Roberta Robbione.



L'iniziativa si inserisce nell'ambito del "Progetto BattiKuore" , una rete che mette in contatto Comuni, aziende e associazioni del territorio con l’obiettivo condiviso di salvare più vite possibile grazie alla diffusione di defibrillatori semi-automatici esterni (DAE).