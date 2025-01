Saluzzo: 11.512 iscritti e 57.822 euro di contributi solidali grazie al Fitwalking del cuore 2025

Atto conclusivo per la 22esima edizione del Fitwalking del Cuore, ieri giovedì 30 gennaio, all’Antico Palazzo Comunale, dove si è svolta la consegna dei contributi alle associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni. Numerosi i referenti in sala.

Grazie al supporto di tutti, amministrazioni comunali di Saluzzo, Manta e Verzuolo, sponsor tra i quali Sedamyl e Banca Alpi Marittime, volontari, associazioni e partecipanti, è stato possibile raggiungere un nuovo traguardo.

"Non un record, i numeri dell’edizione 2020 restano imbattuti, ma in ogni caso un grande risultato - ha sottolineato Maurizio Damilano della Scuola di Marcia e del Cammino organizzatore della camminata sportiva solidale, uno degli appuntamenti più importanti non solo del Piemonte".

Le associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni sono state 45 con la conferma del coinvolgimento di realtà fuori territorio provenienti dal cuneese, dal torinese ed dal pinerolese. Gli iscritti sono stati 11.512 che hanno portato, incrementato di 131 iscrizioni al Fitwalking con l’Amico del Cuore a quattro zampe, il contributo solidale a 57.822 Euro.

"Il 10% della cifra viene riservato ad una o più realtà scelte dall’organizzazione e la restante parte ripartita tra tutte le associazioni che hanno raggiunto la quota minima di 100 iscritti, proporzionalmente al numero di pettorali venduti" - ricorda Andrea Caponnetto, speaker ufficiale del Fitwalking e presentatore della serata.

Per questa 22esima edizione sono il: Centro di Aiuto alla Vita di Saluzzo che utilizzerà il contributo per l’acquisto di calzature per bambini (1 - 4 anni) articolo difficile, rispetto all’abbigliamento, da riciclare e l’Organizzazione di Volontariato Spazio Vitale di Piasco che lo utilizzerà per l’acquisto di generi alimentari per la distribuzione alle persone in situazione di fragilità economica e sociale.

L’Istituto Comprensivo di Saluzzo è risultato il gruppo più numeroso con 1.120 iscritti (5.124 euro ricevuti) seguiti dallo storico gruppo sostenitore della manifestazione: ADAS Saluzzo Fidas Odv con 1.050 iscritti ( 4.804 euro) e l’associazione Karibu Costigliole OdV con 600 iscritti e 2.745 euro. In allegato l’elenco delle 45 associazione e i relativi contributi e progetti.

Presenti gli assessori allo sport di Manta Nicola Falco e di Verzuolo Luca Franco, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria, con l’assessore al bilancio Enrico Falda: "Manifestazione importantissima nel panorama degli eventi - ha evidenziato il primo cittadino - non solo per il numero dei partecipanri ma per l’aspetto del cuore, della solidarietà legata alla camminata. C’è tanto bene in questa manifestazione”.

L’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia, dando appuntamento alla prossima edizione, ringrazia ancora una volta tutte le persone che hanno reso possibile questo grande risultato: tutti gli iscritti in primis e poi in ordine NON di importanza le amministrazioni comunali, le aziende partner, le associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni, i volontari e le associazioni di volontari che hanno operato per la sicurezza dei partecipanti la Croce Verde di Saluzzo, la Croce Rossa di Manta e la sezione di Saluzzo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.