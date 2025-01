Cuneo, per lavori si modifica la viabilità del quartiere San Paolo

Lunedì 3 febbraio prenderanno il via alcuni lavori finalizzati all’efficientamento e riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile nel quartiere San Paolo, che prevedono scavi e posa di nuove tubazioni nell’area di via Felici, via Scagliosi e via Fenoglio.

Pertanto, per motivi di ordine e sicurezza, nel periodo compreso tra le ore 8:00 di lunedì 3 febbraio e sino a termine dei lavori (previsto entro la giornata di sabato 31 maggio), nel concentrico stradale compreso tra via Fenoglio, via Scagliosi e via Felici, lungo i tratti di strada di via Fenoglio, via Scagliosi, via Felici e via Cavallo (e con eventuale interessamento anche sulle vie limitrofe: via Ferrero – via Beltrand e via Barbero) è istituito:

il divieto di sosta con rimozione forzata

l’interdizione al transito e/o l’istituzione del senso unico alternato di marcia veicolare, regolamentato con segnaletica stradale e/o movieri

l’interdizione al transito pedonale e/o ciclabile, regolamentato con segnaletica stradale e/o movieri

Lungo i tratti di strada e/o di marciapiede interessati, verrà di volta in volta allestita un’area di protezione per consentire l’intervento di scavo in sicurezza, con possibilità di attraversamento dei tratti di carreggiata sopra citati.

Saranno comunque garantiti gli accessi ai carrai, agli ingressi condominiali e alle attività produttive.