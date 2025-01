L’Assessore regionale Paolo Bongioanni incontra il Consorzio della grappa piemontese

Si è svolto in questi giorni presso la distilleria Beccaris di Costigliole d’Asti, l’atteso incontro tra il presidente del Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, Carlo Beccaris, insieme al direttore Bruno Penna, e l’Assessore all‘Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

L’occasione ha consentito di poter presentare la realtà di questo Consorzio che porta con sé una grande rappresentatività regionale, attraverso le tante aziende operanti nel comparto distribuite su tutto il territorio piemontese, e che valorizza e tutela le due Indicazioni Geografiche territoriali.

Altro importante argomento discusso con l’Assessore, la proposta avanzata da questo Consorzio di modificare attraverso la Regione il piano PAC nazionale, per poter accedere alle risorse OCM finora non destinate al comparto della grappa e necessarie per le azioni di sviluppo e di promozione delle distillerie, che stanno trasmettendo attraverso le nuove generazioni un’arte artigianale antica

L’Assessore Bongioanni, dopo aver garantito il suo impegno e la sua attenzione verso il Consorzio e il comparto della grappa piemontese, ha anche visitato gli impianti e le cantine d’invecchiamento della distilleria.