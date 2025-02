“Ritratti di speranza- Oltre al viaggio umanitario”: un libro che raccolta le sfide e le difficoltà del Madagascar

Si intitola “Ritratti di speranza- Oltre al viaggio umanitario” il libro fotografico realizzato dalla cuneese Ilaria Giraudo, infermiera e scrittrice, partita come volontaria nel 2023 per una missione umanitaria in Madagascar e e di Leandro Mallamaci, calabrese, medico, che esercita la professione di pediatria a Genova, che ha condiviso con lei questa esperienza.

"Il volume - spiegano gli autori - racchiude una serie di scatti sulla nostra esperienza presso l’Hopitaly Vezo ad Andavadoaka, in Madagascar. Gestito dall’Associazione “Amici di Ampasilava” di Bologna, l’ospedale offre cure mediche in un contesto di risorse limitate e sfide sanitarie significative".

Leandro e Ilaria, qui, si sono dedicati alla cura dei pazienti locali, affrontando malattie tropicali, come la malaria: lui ha catturato la bellezza del sud del Madagascar attraverso la fotografia, mentre lei ha raccolto storie profonde.

Il libro testimonia l’importanza del lavoro umanitario dell’Associazione nel migliorare la salute locale, celebrando la bellezza e la resilienza del Madagascar. L'intero ricavato della venditaandrà a sostegno dei progetti dell'Associazione. Per acquistarlo si può accedere al sito: https://www.etabeta-ps.com/scheda-libro/ilaria-giraudo-leandro-mallamaci/ritratti-di-speranza-979-12-5585-978-9-5371.html