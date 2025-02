“Rivalutiamo il valore del soldato italiano”: una riflessione storica al centro del primo incontro dell'associazione Panta Rei [VIDEO]

Nell’auditorium comunale di Cherasco, si è svolto ieri, sabato 1° febbraio, il primo evento organizzato dall’associazione culturale Panta rei, costituita a fine dicembre 2024 a Savigliano e presieduta dall’avvocata Carla Sapino.

Di fronte a un attento pubblico, i due relatori, il ricercatore e storico Paolo Chiarenza e l’esperto di storia militare sergente maggiore Lino Ravetto, hanno affrontato il tema generale “Rivalutiamo il valore del soldato italiano”: il primo affrontando il tema “L’Italia in guerra”, con riferimento al contesto geopolitico ed economico dell’epoca, il secondo soffermandosi sulle battaglie che videro i soldati italiani sul fronte africano e su quello russo.

"Panta rei, si pone l’obiettivo di studiare le nostre origini per comprendere il presente e ispirare il futuro - spiega la presidente Carla Sapino -. Oggi è il primo evento organizzato dalla nostra associazione e siamo un po’ emozionati. Panta rei è nata da un gruppo di amici, che per mesi hanno portato avanti l’ideale di costituire un gruppo di lavoro dove verranno affrontati temi relativi alla cultura a 360 gradi. Ci saranno momenti di incontro come questo, dove si esamineranno temi storici, sociali o di attualità legati al territorio, e dove gli associati, o chiunque, porteranno le loro idee, cercando di trovare risposte concrete alle problematiche. L’idea di fondo è proprio quella di poter affrontare in maniera concreta e costruttiva temi che riteniamo davvero importanti, coinvolgendo il maggior numero di persone. La nostra mission si basa sulla convinzione che per prendere una posizione su qualsivoglia argomento, occorre conoscerne a fondo la ratio in ogni sua sfaccettatura, con particolare riferimento al contesto storico culturale in cui è nato e la sua evoluzione storica che lo porta ad essere vissuto ed interpretato secondo la visione attuale. È, quindi, intenzione dell’associazione promuovere gruppi di lavoro, tavole rotonde e incontri finalizzati ad analizzare temi specifici e a confrontarsi tra tutti coloro che vorranno partecipare ai nostri incontri. Panta rei intende sicuramente valorizzare ed includere tutte le persone di tutte le età e, in particolare, i giovani che a vario titolo già sono attivi all’interno del nostro territorio. Una delle sfide che si prefigge è quella di accoglierne di ulteriori tramite l’organizzazione di incontri ed eventi che suscitano il loro interesse, alla presenza di relatori competenti sulle materie oggetto del loro intervento. Il nostro ambizioso obiettivo di creare una sinergia locale tra tutti coloro che vorranno partecipare a vario titolo all’associazione al fine del conseguimento dei valori ispiratori della nostra associazione”.

Erano presenti all’incontro cheraschese, il vicepresidente di Panta rei Maurizio Paoletti, ex sindaco di Boves, il tesoriere Danilo Rotolone, il segretario e sindaco di Valdieri Guido Giordana, il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Bra Carlo Patria, oltre a rappresentanti di varie amministrazioni della provincia e numerosi cittadini.